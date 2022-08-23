بسبب خلافات الجيرة.. الجنايات تستكمل محاكمة المتهم بالشروع في قتل جاره

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، بعد قليل، جلسة محاكمة عاطل بتهمة الشروع في قتل جاره بسبب خلافات الجيرة فيما بينهما بعدما طعنه بسلاح أبيض «مطواة» بمنطقة حدائق القبة.

خلافات الجيرة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، قيامه بالشروع في قتل أحد جيرانه بسبب وجود خلافات فيما بينهما بسبب خلافات الجيرة، بعدما سدد له طعنة بسلاح أبيض «مطواة»، كان بحوزته.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حاز وأحرز بدون مسوغ قانوني سلاح أبيض «مطواة».

بداية الواقعة، عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة حدائق القبة، يفيد بورود إشارة من أحد المستشفيات بدائرة القسم بوصول أحد الأشخاص مُصاب بجرح نافذ في الجسم، إثر مشاجرة نشبت بينه وبين أحد جيرانه بسبب خلافات الجيرة.

القبض على المتهم

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة، وتم ضبط المتهم واقتياده إلى قسم الشرطة، والانتقال إلى المستشفى لسماع أقوال المجني عليه واستجوابه بعد تحسن حالته الصحية، كما كلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة لبيان أسبابها، وسؤال عدد من شهود العيان.

تم تحرير المحضر اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لنظر محاكمته بتهمة الشروع في قتل أحد الأشخاص، وحيازة سلاح أبيض.