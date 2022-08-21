الداخلية تكشف لغز 3 جرائم قتل.. خلافات أسرية ومالية وسرقة

كثّفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة إحدى الفتيات بأحد المجاري المائية بدائرة المركز، وتبيّن أنّها مُكبّلة بحبل ومُثبت بها حجرين، وجرى تحديد شخصية المجني عليها، وتبيّن أنّها ربة منزل، مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة.

وجرى تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالجيزة، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة 4 أشخاص من أسرتها، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوراق، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات عائلية بينهم.

العثور على جثة أحد الأشخاص بالجيزة

وفي إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص - له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم)، وجرى تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة (5 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية، مقيمون بدائرة قسم شرطة الطالبية).

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم حال استقلالهم سيارة ميكروباص ملك وقيادة أحدهم، وبحوزة أحدهم حقيبة يد بداخلها «كمية من مخدر الحشيش، كمية من مخدر الآيس، عدد من الأقراص المخدرة، هاتف محمول خاص بالمجني عليه».

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات مالية بين اثنين من المتهمين والمجني عليه، وإثر ذلك استعانوا بباقي المتهمين، واستدرجوا المجني عليه داخل السيارة المضبوطة لمحل العثور، واعتدوا عليه بأسلحة بيضاء، ما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، واستوليا على حقيبة اليد المضبوطة والخاصة بالمجني عليه وداخلها جهاز تابلت، كما أرشدوا عن السلاحين المستخدمين في ارتكاب الواقعة.

ضبط مرتكب واقعة قتل طفلة بقنا

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة قوص بمديرية أمن قنا من أحد الأشخاص، مقيم بإحدى القرى بدائرة المركز، بغياب كريمته (سن 7 سنوات) أثناء لهوها أمام المسكن، وجرى تشكيل فريق بحث جنائي، بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، أسفرت جهوده من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وهو عامل، مقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه واقعة قتل الطفلة المجني عليها، بقصد سرقة قرطها الذهبي وإلقاء الجثة بالمجرى المائي لنهر النيل، وبإرشاده عن مكان إلقائها تمكنت قوات الإنقاذ النهري من استخراجها، كما تم ضبط القرط الذهبي المستولى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية.