الذهب عند أدنى مستوى خلال شهر مدفوعًا بمخاوف رفع الفائدة في سبتمبر المقبل

تداولت أسعار الذهب بالقرب من أدنى مستوياتها في شهر واحد دون 1740 دولارًا للأوقية، اليوم الثلاثاء، بعد أن واجهت ضغوط بيع شديدة على مدار ست جلسات متتالية وسط مخاوف متجددة من أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيستمر في رفع أسعار الفائدة بقوة للقضاء على التضخم.

تراجع الطلب على السبائك

وقدم العديد من صانعي السياسة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، بيانات متفائلة بشأن الحاجة إلى مزيد من التشديد، مما أدى إلى ارتفاع جديد في عوائد الدولار والخزانة بينما قلل الطلب على السبائك الذهبية.

خطاب جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي

وتترقب الأسواق، خطاب جيروم باول رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ندوة جاكسون هول السنوية الخميس، والتي قد تشير إلى مدى ارتفاع تكاليف الاقتراض الأمريكية، وتقوم الأسواق الآن بالتسعير بفرصة أكبر لزيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر.

توقعات بتراجع الذهب

تاريخياً، وصلت أوقية الذهب إلى أعلى مستوى عند 2074.88 في أغسطس من عام 2020، ومن المتوقع تداول الأوقية عند 1727.29 دولار أمريكي بحلول نهاية هذا الربع «يوليو – سبتمبر 2022»، وفقًا لنماذج الاقتصاد الكلي العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics وسط توقعات أن يتم التداول عند 1670.88 دولار أمريكي للأوقية في غضون 12 شهرًا.

بورصات الذهب

يتداول الذهب في بورصة سوق OTC في لندن، وبورصة العقود الآجلة الأمريكية COMEX وكذلك بورصة شنغهاي للذهب SGE، ويضم العقد الآجل القياسي 100 أوقية.

ويعد الذهب على نطاق واسع وسيلة تحوط ضد التضخم وعدم اليقين الاقتصادي، واستثمار جذاب.

طلب متنوع على الذهب

وبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، يذهب 40% من الإنتاج إلى الاستثمار، و37% لصناعة المجوهرات، و17% للبنوك المركزية، في حين يحتفظ قطاع التكنولوجيا بالنسبة المتبقية.