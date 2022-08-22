سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة وأسواق المال

يترقب البعض سوق المعدن الأصفر وما يحدث به بشكل يومي، خاصة ممن يهتمون بالبيع والشراء أو الراغبين في التجارة والإدخار، لذا دائما ما يتصدر سعر جرام الذهب عيار 21 قائمة البحث على «جوجل» كونه من أكثر أنواع الذهب شيوعًا في الأسواق.

وفي إطار اهتمام الناس وبحثهم، تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة سواء بمحلات الصاعة أو بأسواق المال اليوم الاثنين الموافق 22 أغسطس، وهي:

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الاثنين، 1060 جنيها للبيع، و1066 جنيها للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 1068 جنيهًا للبيع، و1074 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 909 جنيهات للبيع، و914 جنيهًا للشراء، بعدما سجّل في بداية تعاملات اليوم نحو 915 جنيهًا للبيع، و921 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

وصل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 1211 جنيها للبيع، و1218 جنيهًا للشراء، بعدما سجل في بداية تعاملات اليوم نحو 1221 جنيها للبيع، و1227 جنيها للشراء.

سعر كيلو الذهب اليوم

تراوح سعر كيلو الذهب بين 1,211,429 جنيه لعمليات البيع، و1,218,286 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سجل الجنيه الذهب، نحو 8528 جنيهًا للشراء، 8480 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب في أسواق المال

وفي أسواق المال اليوم الاثنين، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 937.61 جنيه، ما يعادل 48.91 دولار، وبلغ الجنيه الذهب، نحو 7.501 جنيه، بما يعادل 391.27 دولار.

كما شهد جرام الذهب عيار 24 اليوم في أسواق المال نحو 1072 جنيهًا، أي ما يعادل 55.89 دولار، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 18 اليوم، 803.66 جنيه، بما يعادل 41.92 دولار.