كم زاد جرام الذهب خلال عام في مصر؟.. سعر عيار 21 ارتفع 308 جنيهات

تطوّرت أسعار الذهب خلال عام، بدعم من عدم اليقين الاقتصادي والأحداث الجيوسياسية الأخيرة، ومنها الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 فبراير الماضي، وهو التطور الذي أحدث فارقاً كبيراً لدى مقارنة الأسعار في الآونة الأخيرة عما كانت عليه قبل عام تقريباً.

2582 جنيها زيادة في سعر الجنيه الذهب

التقرير الشهري للبنك المركزي المصري، قدم رصداً لأسعار الذهب بالجنيه المصري، وقد استاق بياناته من مصلحة دمغ المصوغات والموازين، خلال الفترة من مايو 2021 حتى مايو 2022، لافتاً إلى أنَّ الجنيه الذهب بلغ سعره في مايو الماضي 9277 جنيهًا، مقابل 6695 جنيهًا في مايو من العام الماضي، بفارق 2582 جنيهًا.

ارتفاع الأسعار من مارس 2022

بحسب تقرير البنك المركزي المصري، فإن سعر الجنيه الذهب أخذ مساراً صعودياً لافتاً للانتباه في مارس الماضي فقط، في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، إذ بلغ السعر 7671 جنيهًا مقابل 6816.5 جنيه في شهر فبراير السابق له، كما تجلت الزيادة أيضاً على جرام الذهب عيار 18 و21 الأكثر شعبية في مصر.

308 جنيهات زيادة في سعر عيار الذهب 21

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 من 798.8 جنيه في مايو 2021 ليصبح في مايو 2022 بسعر 1106.9 جنيه بفارق 308 جنيهات، وهي المرة الأولى تاريخياً التي يسجل فيها عيار 21 هذا الرقم متجاوزاً حاجز الـ1000 جنيه، بينما زاد سعر جرام الذهب عيار 18 في مايو الماضي ليصبح 948.8 جنيه من 684.7 جنيه في مايو من العام الماضي 2021، بفارق 264.1 جنيه.

37% لصناعة المجوهرات

يذكر أنَّ الذهب معدن نفيس يحظى بطلب متنوع أكثر من غيره، فبحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، يأتي الطلب الأكبر على الذهب من قطاع الاستثمار بنسبة 40%، فيما تحتفظ صناعة المجوهرات بنسبة 37%، والبنوك المركزية 17%، في حين تذهب النسبة الباقية لقطاع التكنولوجيا.