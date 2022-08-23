هيئة تنشيط السياحة تشارك بمعرض في إيطاليا لترويج المقاصد المصرية

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، عزمها المشاركة بفعاليات المعرض السياحي «TTG Incontri»، المنعقد بمدينة ريميني الإيطالية وذلك خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر المقبل، من أجل تنشيط الحركة السياحية الوافدة من إيطاليا إلى مصر خلال المرحلة المقبلة، لاسيما وأن إيطاليا تعد واحدة من الدول الرئيسية المصدرة للسياح إلى مصر.

وقال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قيمة مشاركة كل فندق بالجناح المصري في المعرض 2750 يورو تسدد نقدا أو باسم غرفة المنشآت الفندقية.

آخر موعد للمشاركة بالمعرض يوم 30 أغسطس الجاري

وأضاف «عاقل»، أن المنشور الدوري رقم 143 لسنة 2022 والذي تم تعميمه بكافة فنادق الجمهورية، أشار إلى أن الفنادق الراغبة في المشاركة بالمعرض يجب أن تسدد قيمة الاشتراك نقدا أو بشيك باسم الغرفة وذلك في موعد غايته 30 أغسطس 2022.

25 دولارًا سعر تذكرة دخول متحف الحضارة

وفي سياق متصل، أعلنت غرفة المنشآت الفندقية التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، خلال المنشور الدوري رقم 140 لسنة 2022 والذي تم تعميمه على كافة فنادق الجمهورية، أن مجلس إدارة المتحف القومي للحضارة المصرية قرر في جلسته الـ 14 المنعقدة بتاريخ 24 يوليو الماضي، تحديد نسبة ثابتة لتذاكر دخول المعامل وذلك نظرا لتغير سعر الدولار اليومي وذلك بناء على تغيير سعر صرف العملات الأجنبية، ووافق أعضاء المجلس على أن يكون سعر تذاكر دخول المعامل بهيئة المتحف 25 دولارًا أمريكيًا أو 500 جنيه مصري طبقا لرغبة الزائر.

يشار إلى أن هيئة التنشيط السياحي التابعة لوزارة السياحة والآثار ستشارك أيضا خلال شهر أكتوبر المقبل بمعرض imex لسياحة الحوافز والمؤتمرات والذي سيقام بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر.