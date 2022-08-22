«القومي للحضارة»: معامل الترميم بالمتحف آمنة تماما

أكد الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، أن معامل الترميم بالمتحف آمنة تمامًا، وتشغيل أنظمة الإطفاء والإنذار المتطورة للمتحف جاء تلقائيًا نتيجة لتطاير الأتربة والغبار خلال أعمال التنظيف لأحد هذه المعامل التي هي تحت التجهيز قبيل تشغيلها.

إيقاف تشغيل الأنظمة دون خسائر

وأشار إلى أن الإدارة الهندسية والأمن الصناعي بالمتحف، قام على الفور بإيقاف تشغيل هذه الأنظمة دون خسائر في الأرواح أو المعدات.

يذكر أن أنظمة السلامة والأمن بالمتحف القومي للحضارة المصرية من أحدث الأنظمة الموجودة عالميا، وتجري صيانتها بشكل دوري.