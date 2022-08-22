السياحة: الفاتورة الإلكترونية شرط للإفراج عن شحنات الفنادق في الجمارك

طالبت وزارة السياحة والآثار، الفنادق التي لديها شحنات من الأصناف المستوردة الخاصة بمستلزمات تشغيل المنشآت والموجودة بالجمارك، بتقديم الفاتورة المبدئية الخاصة بالمعدات والأجهزة والأدوات ومستلزمات التشغيل، إلى وزارة السياحة والآثار، كي يتسنى للإدارة العامة للاحتياجات ومتابعة الإعفاءات الجمركية في الوزارة، إعداد الدراسات الفنية وفقا للرسومات الهندسية السابق تقديمها للوزارة، كي يتم الإفراج الجمركي عنها.

ومن جهته، قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنّه بشأن قانون الجمارك الجديد وآليات التسجيل الإلكتروني المسبق Aci للشحنات عبر منصة نافذة، تلقت الغرفة خطابا من محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحلات والأنشطة السياحية، أشار خلاله إلى تقديم بعض المنشآت الفندقية طلبات للإفراج النهائي عن شحنات الأصناف المستوردة اللازمة لتشغيل تلك المنشآت، دون الالتزام بتقديم الفاتورة المبديئة.

تكدس البضائع بالمنافذ الجمركية

ولفت خلال المنشور الدوري رقم 137 لعام 2022 والذي جرى تعميمه على الفنادق، إلى أنّ عدم تقديم الفاتورة المبدئية، قد يترتب عليه تكدس البضائع في المنافذ الجمركية، وتحمل المنشآت الفندقية رسوم أرضيات لحين موافقة وزارة السياحة على تلك الشحنات.

تقديم الفاتورة المبدئية

وفي سياق متصل، طالب عادل المصري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، المطاعم السياحية، بتقديم الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالمنشآت والمطاعم التي تستورد بعض مستلزماتها من الخارج إلى وزارة السياحة والآثار، لتقديمها إلى الجمارك، حيث بدأ العمل بآليات التسجيل الإلكتروني المسبق (ACI) بشكل إلزامي بداية من يوليو الماضي.

يذكر أنّ الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أصدر قرارين برقمي 222 و38 لسنة 2021، بشآن آليات التسجيل الإلكتروني المسبق ACI للشحنات الواردة بالشحن البري، حيث يلزم تقديم فاتورة إلكترونية للجمارك بما تم استيراده.