تفاصيل الاشتراك في معسكر الأسرة في دهب وكاترين.. «هتمارس الرياضة وهتكسب»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، انطلاق معسكر الأسرة الرياضية yalla camp كاترين ودهب، وذلك ضمن المعسكرات الرياضية للأسرة الرياضية.

ويهدف معسكر الأسرة الذي تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية– الإدارة العامة للقاعدة الشعبية، وفق ما ذكرت وزارة الشباب والرياضة عبر الصفحة الرسمية للوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى التشجيع على ممارسة الرياضة والاطلاع على معالم تلك المدن الساحرة والمناظر الخلابة بها.

تفاصيل معسكر الأسرة من وزارة الشباب

ويحصل الفائزون بأول 5 مراكز بالمسابقات التي يشترك فيها لأول مرة الأب والأم والأولاد علي جوائز تصل لـ10 الآف جنيه في ألعاب القوى «مضمار كامل لألعاب القوى- كروس فيت»، ألعاب الرماية وتشمل «قوس وسهم- حرب الأقواس»، كرة قدم وطائرة شاطئية، بالإضافة إلي تسلق الجبال، وفق بيان وزارة الشباب والرياضة.

كما يتضمن البرنامج زيارة الأماكن السياحية، بالإضافة إلي صعود جبل موسى وزيارة دير القديسة كاترين وبئر موسى وشجرة العليقة، ثم الذهاب إلى دهب مدينة السحر والجمال لقضاء أوقات مميزة بها مع الأهل.

الاشتراطات والتعليمات وسياسة التسكين للأسر

وتصل قمية الاشتراك في المعسكر إلى 2000 حنيه مصري تشمل «الانتقالات ذهاب وعودة، بالإضافة إلى برنامج الرحلة و المزارات السياحية، بجانب وجبات الإفطار والغداء والعشاء»، وجاءت الشروط كالتالي:

- الإقامة بغرف فندقية سي فيو بفندق صني دهب.

- المرحلة السنية حتى سن 50 سنة.

- يتم تسكين الأب والأم في غرفة بالفندق.

- الأطفال من سن عام حتى أقل من 12سنة مجانا، الطفل الثاني يتم دفع نصف التكلفة والإقامة مع الأسرة في الغرفة حد أقصى طفلين الطفل الثالث يتم دفع فرد كامل.

- في حالة طلب سرير زيادة داخل الغرفة يتم دفع مبلغ قيمته ألف جنيه.

- اشتراك الأسرة كاملة في الرياضات المختلفة داخل الكامب.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ إلا بوقت كافي قبل انطلاق المعسكر.

- يحق للوزارة إجراء أي تعديل أو تبديل أو حذف بالبرنامج أو أماكن الإقامة طبقا لتوجيهات مسئولي هيئة الإشراف حسب الأوضاع الاستثنائية الراهنة.

- ممنوع شرب السجائر داخل الخيمة.

- الموافقة على كتابة تعهد في حالة إتلاف أي أدوات من أدوات التخييم سيتم تحملها ماليا.

- الإقرار بالسلامة الصحية والخلو من الأمراض المزمنة.

مواعيد أفواج معسكر الأسرة

- الفوج الأول: من 8 سبتمبر إلى 12 من نفس الشهر.

- الفوج الثانى: من 18 سبتمبر المقبل إلى 23/9/2022.

- الفوج الثالث: من 22 سبتمبر إلى 26 سبتمبر.

- يكون السعر شامل الانتقالات ذهاب وعودة من وإلى القاهرة أمام وزارة الشباب والرياضة بأحدث الأوتبيسات.

- الإقامة لمدة خمس أيام 4 ليالي شاملة «فطار –غداء –عشاء»