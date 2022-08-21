أهداف مكتب فن إدارة الحياة ومبادرة «اعرف نفسك» بوزارة الشباب والرياضة

مكتب فن إدارة الحياة، هو عبارة عن مبادرة تابعة للإدارة المركزية لشؤون وزير الشباب والرياضة، على أن تكون مهمة هذه المبادرة، تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات الشبابية ، ومن بينها برنامج «اعرف نفسك»، والذي تنفذه الوزارة حتى أغسطس الجاري، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالجزيرة.

وأصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتشكيل مكتب فن إدارة الحياة، يضم نيرفانا مصطفى وهاجر صبحي وعمرو وحيد وعماد حمدي وأحمد محمد وأشرف محمود.

أهداف مكتب فن إدارة الحياة

«الوطن» تستعرض مستهدفات مكتب فن إدارة الحياة، وتفاصيل مبادرة «اعرف نفسك» وأهدافها على النحو التالي:

- صقل الإمكانات الخاصة بالازدهار المهني والشخصى والقدرة على اتخاذ القرارات المناسبة.

- تعلم كيفية التحكم في الضغوط الخاصة بالعمل وإدارة التوتر والقلق وزيادة المرونة والثقة بالنفس والرضا في المساعي الأكاديمية والوظيفية.

- خدمة كافة الشرائح الشبابية بصفة عامة.

تنظيم فعاليات برنامج فن إدارة الحياة

يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الوزارة، تنظيم العديد من الفعاليات في برنامج «اعرف نفسك» حيث تناولت الفعاليات عدداً من المحاضرات ألقاها نخبة من المتخصصين من بينهم الدكتور محب الفونس دكتور علم النفس والصحة النفسية، والدكتور حسن محمود life coach، والدكتورة نيرفانا فاضل منسق عام مكتب فن إدارة الحياة، والدكتور شريف صلاح الدين استشاري التدريب و التطوير.

الذكاء العاطفي.. محاضرة خلال فعاليات اعرف نفسك

وتناول الدكتور محب الفونس خلال محاضرته والتي جاءت بعنوان «الذكاء العاطفي»، عدة مفاهيم وتضمنت المشاعر والأفكار، والمشاعر والجسد، والمشاعر والإرادة، والمشاعر والسلوك، وكيفية التعامل معهم وكيفية إدارتهم، فيما جاءت محاضرة الدكتور حسن محمود بعنوان «العدسه النفسية»، حيث تناول خلالها دراسة تأثير الأفكار والمشاعر على السلوك من بداية حدوث الموقف وتأثير الأفكار والمشاعر والعواطف، ثم الفعل والسلوك، كما تناول أنواع العدسات الإيجابية والسلبية.

وناقشت الدكتورة نيرفانا فاضل خلال محاضرة «تطوير الذات » معنى الشخصية ومعنى المسؤلية وأهم المبادئ لـ تنمية الشخصية، مستعرضةً بعض مراحل التطوير وكيف يجب أن تكون، وتناولت أيضاً مبادئ النجاح، فيما تناول الدكتور شريف صلاح الدين خلال محاضرته والتي جاءت بعنوان «متعة الحياة على القمة» كيف تتكون المهارة وكيف نبني العادات الإيجابية، وعن منظومة المفردات والمشاعر والفرق بين مفردات الشخص ومفردات الآخرين، وكيف يتعامل الجهاز الذاتي معهم.