رحلة مصيف جديدة من «الشباب والرياضة» لسكان القاهرة الكبرى بأسعار رمزية

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير ما يحتاج إليه الشباب من رحلات المصايف في جميع المحافظات المختلفة، على مدار فصل الصيف، ما جعلها تعلن عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن رحلة جديدة لمدينة مرسى مطروح لسكان القاهرة والجيزة والقليوبية لتصل مدة الفوج الزمنية إلى 4 ليال بخلاف الذهاب والعودة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل يومي ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل رحلة مرسى مطروح لسكان القاهرة والجيزة والجيزة والقليوبية، وفقما أعلنته وزارة الشباب والرياضة، كالتالي:

تاصيل حجز رحلة مرسى مطروح لسكان القاهرة الكبرى

حددت وزارة الشباب والرياضة المرحلة العمرية للشباب المشاركين، على أن يتراوح سنهم بين 18 و 40 عاما، على أن تكون قيمة الاشتراك 1000 جنيه من كل مشارك، والإقامة والإعاشة تكون في قرية خليج الكاسح، والاستقبال على إفطار اليوم الأول والمغادرة عقب العشاء والوصول للمحافظات صباح اليوم الأخير من الفوج.

وعلى الراغب في الاشتراك التوجه من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي وقيمة الاشتراك، وتكون الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

الشروط المطلوبة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

والتجمع يكون في تمام الساعة 1 صباحاً فجر يوم 2022/9/4 من أمام مديريات الشباب والرياضة لمحافظات كفر الشيخ والدقهلية وامام وزارة الشباب والرياضة لمحافظات القاهرة الكبرى في حالة اكتمال العدد.

- يتضمن البرنامج زيارات لبعض شواطئ مرسى مطروح وجولات حرة.

- يحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة.