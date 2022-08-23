تفاصيل رحلات اعرف بلدك للغردقة.. اطلع مصيف بأقل الأسعار

تقدم وزارة الشباب والرياضة العديد من الرحلات لمختلف المدن ضمن مبادرة «اعرف بلدك» ومنذ ساعات أعلنت عن تنظيم رحلات اعرف بلدك إلى مدينة الغردقة وذكرت عبر الصفحة الرسمية للوزارة بعض التفاصيل المتعلقة بالرحلة وأبرز الشروط.

وفيما يلي تستعرض «الوطن» تفاصيل رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة المقدمة من وزارة الشباب والرياضة وفقا لما ذكرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

رحلات اعرف بلدك إلى الغردقة

تنطلق رحلة اعرف بلدك إلى الغردقة خلال الفترة من 25 سبتمبر حتى 29 سبتمبر لمحافظات القاهرة لــ40 شابا وفتاة، ولساكني محافظة الجيزة لــ 40 شابا وفتاة.

مدة الفوج خمسة أيام بأربعة ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 - 40 سنة.

قيمة الاشتراك: 600 جنيه.

الإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة.

الاستقبال على وجبة الغداء والمغادرة عقب وجبة الإفطار.

التسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك في الرحلة

- للاشتراك في رحلة الغردقة يجب عليك الضغط هنا واستكمال الخطوات.

كما يمكن التوجه شخصياً من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة ظهراً لمقر مديرية الشباب والرياضة التابع لها، مع إحضار أصل وصورة من بطاقة الرقم القومي.

الأولوية لأسبقية الدفع بمديريات الشباب التابع لها.

ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

في حالة عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات وقضايا أمنية يتم مغادرة المشارك فوراً دون استرداد مبلغ الاشتراك.

يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي.

التجمع من أمام مقر وزارة الشباب والرياضة.

سيتم تنفيذ زيارة السوق القديم والممشى بالإضافة إلى جولات حرة.