«الشباب والرياضة» تكشف أماكن ومواعيد التقديم في برنامج «كابيتانو مصر»

قال محمد فوزي، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، إن برنامج كابيتانو مصر، الذي أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مهم للغاية، حيث تهتم الدولة المصرية باكتشاف المواهب الرياضية، لافتًا إلى أن الوزارة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لديها مشروع كبير وضخم وهو المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ويضم 12 لعبة.

كابيتانو مصر من البرامج الكبرى في اكتشاف المواهب

وأضاف فوزي، في مداخلة هاتفية ببرنامج اليوم، على قناة DMC، من تقديم سارة حازم، أن برنامج كابيتانو مصر يعتبر من البرامج الكبرى لاكتشاف المواهب في كرة القدم: «البرنامج يبدأ من مواليد 2008، بشرط ألا تكون الموهبة سبق لها اللعب في أي نادٍ أو هيئة رياضية والتسجيل يكون عن طريق الموقع الإلكتروني المتاح للجميع».

1000 محترف مثل محمد صلاح

وتابع المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة: «من المهم أن يكون لدينا مواهب كبيرة في مختلف المجالات وبخاصة أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي تولي اهتماما خاصا باكتشاف المبدعين والموهوبين في كل المجالات، والرئيس السيسي قال نريد 1000 محترف في كرة القدم مثل محمد صلاح، ومن خلال هذا البرنامج والمشروعات والمبادرات التي تطلقها وزارة الشباب والرياضة سيكون لدينا محترفون ومبدعون في كل المجالات».

وناشد أولياء الأمور بالتركيز على الأماكن والمواعيد التي سيتم الإعلان عنها للتقديم، وستكون كالتالي، محافظة الإسماعيلية في مركز شباب الشيخ زايد يومي 28 و29 أغسطس، والدقهلية في استاد المنصورة في 1 سبتمبر، وفي أسيوط ستكون الاختبارات في جامعة أسيوط يوم 4 سبتمبر.

وواصل: «محافظة الإسكندرية سيتم تنفيذ الاختبارات فيها باستاد المحافظة يومي 11 و12 سبتمبر، وفي الغربية سيكون في نادي اتحاد بسيون يوم 14 سبتمبر، وفي محافظة القاهرة بمركز شباب الجزيرة يومي 18 و19 سبتمبر، وفي محافظة الشرقية، سيكون في مركز شباب أبو حماد من 21 سبتمبر، كما أن الاختبارات ستبدأ من الساعة الثامنة صباحا، والموضوع يتم بشفافية والحوكمة كاملة تحت إشراف لجنة فنية تابعة لوزارة الشباب والرياضة».