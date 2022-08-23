مسؤول أمريكي: إيران تنازلت عن بعض الشروط لإعادة إحياء الاتفاق النووي

قال مسؤول أمريكي في تصريحات، نقلتها وكالة رويترز للأنباء، إن إيران تنازلت عن بعض الشروط من أجل إعادة إحياء الاتفاق النووي.

وأضاف المسوؤل الأمريكي، أنه رغم التنازل الإيراني عن بعض الشروط، إلا أنه «لا تزال هناك فجوات بين واشنطن وطهران، وليس واضحا ما إذا كنا سنتوصل لاتفاق»، بحسب ما أوردته شبكة «سكاي نيوز عربية» في نبأ عاجل منذ قليل.

وساطة أوروبية

كانت الولايات المتحدة، أعلنت في وقت سابق، أنها تدرس المسودة النهائية لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع إيران، التي تم التوصل إليها بعد وساطة أوروبية، وعقد مجموعة من الاجتماعات واللقاءات مع الجانب الإيراني في الدوحة وفيينا.

الوكالة الذرية: سنواصل تحقيقاتنا

ورغم المؤشرات الأولية وردود الفعل من قبل الجانبين الإيراني والأمريكي، إلا أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلنت أنه في حال التوصل إلى اتفاق، فإن هذا الأمر لا يعني وقف تحقيقات الوكالة في إيران.