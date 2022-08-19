سيناتور أمريكي: مطالب «طهران» في المفاوضات النووية ابتزاز

وصف السناتور الجمهوري، العضو البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، جيم ريش، مطالب «طهران» في المفاوضات النووية بـ«الابتزاز»، وقال، إن ابتزاز إيران لبلاده سيسجل في التاريخ باعتباره إخفاقًا كبيرًا للرئيس جو بايدن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أعلنت «واشنطن»، مواصلتها دراسة تعليقات «طهران» على مقترح الاتحاد الأوروبي بشأن العودة إلى «الاتفاق النووي»، مضيفة إنها تقدم أفكارها بشكل مباشر لـ«الاتحاد».

من جانبه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ردا على ريش بشأن مطالب إيران، إن «واشنطن» لن تقبل بشروط «طهران».

«واشنطن»: هناك بعض الخلافات مع «تل أبيب» بشأن نووي إيران

وأوضح المتحدث باسم وزارة «الخارجية الأمريكية»، نيد برايس، في مؤتمر صحفي، إن «واشنطن» لا تعتزم إجراء المفاوضات بشكل علني، معترفا بوجود بعض الخلافات التكتيكية مع «تل أبيب» بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وأشار برايس، إلى توافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن منع إيران من امتلاك السلاح النووي، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يزور الولايات المتحدة

وفي وقت سابق، أكد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، لـ المستشار الألماني أولاف شولتس، موقف «تل أبيب» بخصوص ضرورة إنهاء جهود إحياء الاتفاق النووي.

والأسبوع المقبل، سيتوجه رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، إيال هولاتا، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، لإجراء محادثات مع المسؤولين الأمريكيين، فيما قال مسؤول دبلوماسي إسرائيلي كبير، إن لابيد مع تحدث مع السفير الأميركي لدى إسرائيل توم نيد، ورئيس لجنة الشرق الأوسط بمجلس النواب الأمريكي، تيد دويتش.