مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية في كلية اقتصاد وعلوم سياسية بالإسكندرية

يعد برنامج اللغة الإنجليزية في كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الإسكندرية، واحدًا من أبرز التخصصات التي يتجه إليها أنظار طلاب الشعبة الأدبية، والذين التحقوا بالكلية خلال تنسيق الكليات 2022، ما يدفعهم إلى معرفة متطلبات ذلك البرنامج والمصاريف الخاصة به.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل برنامج اللغة الإنجليزية في كلية سياسة واقتصاد الإسكندرية، والذي يعد أحد الأقسام التي تؤهل خريجيها إلى الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، وتحتاج إلى مصاريف مرتفعة نتيجة سعر الساعات المعتمدة للدراسة.

مصاريف برنامج اللغة الإنجليزية في اقتصاد وعلوم سياسية بالإسكندرية

- تكلفة الساعة المعتمدة لبرنامج اللغة الإنجليزية بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية 2022 بلغ 400 جنيه، وذلك بزيادة 15 جنيهًا للساعة الواحدة عن العام الماضي، ويتم دفع المصروفات الدراسية على قسطين «في حال تسجيل الطالب كامل الساعات المطروحة في الفصل الدراسي»

- القسط الأول «17 ساعة معتمدة + المصروفات الإدارية للبرنامج + المصروفات الدراسية الأساسية»

- القسط الثاني «17 ساعة معتمدة»

ما هو برنامج اللغة الإنجليزية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية؟

بدأ برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية مع نشأة كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية عام 2014، بهدف توفير المتخصصين المتميزين في مجالي الاقتصاد والعلوم السياسية على مستوى القطر المصري والمنطقة العربية والعالم أجمع.

مميزات برنامج اللغة الإنجليزية

ويوفر برنامج الدراسة باللغة الإنجليزية خبرات تعليمية كثيرة ومتنوعة للطلاب الذين يسعون للحصول على درجتي البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية «أحدهما تخصص رئيسي والآخر فرعي» بالإضافة إلى تطوير مهارات الطلاب في اللغة الإنجليزية، من خلال كتب يتم تدريسها في الجامعات الأمريكية والأوروبية، ويجري استيرادها خصيصًا لطلبة البرنامج، بما يسهل عملية معادلة المواد عند السفر لاستكمال الدراسة والعمل بالخارج.

الأوراق المطلوبة لبرنامج اللغة الإنجليزية

- أصل شهادة الثانوية العامة.

- صورة بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الميلاد بالعلامة المائية.

- عدد 6 صور شخصية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب (الأصل للاطلاع)

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (الأصل للاطلاع)

- أصل الحافز الرياضي (إن وجد)

- نموذج 2 جند و6 جند اللطلاب الذكور.

- استمارة تسجيل البيانات على نظام mis مطبوعة.

شرط اللغة الإنجليزية في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالإسكندرية

- لا يوجد امتحان قبول للالتحاق بالبرنامج، والحد الأدنى لدرجة الطالب في اللغة الإنجليزية كشرط للالتحاق بالبرنامج اللغة الإنجليزية كلغة أجنبية أولى 50/45 درجة، واللغة الإنجليزية كلغة أجنبية ثانية 40/36 درجة.

- ويمكن للطلاب الحاصلين على أقل من الحد الأدنى التقدم بطلب الالتحاق بالبرنامج، على أن يكون قبولهم مشروطًا بالوصول لعدد الطلاب المسموح به داخل البرنامج.