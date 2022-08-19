مصاريف كلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية جامعة الإسكندرية 2022

مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الإسكندرية 2022، يسعي الكثير من الطلاب للتعرف عليها والحصول على المعلومات الكافية للالتحاق بها، حيث أنها من كليات القمة التي تتمتع بمستوى تعليمي متميز وراقٍ.

وجاءت مصاريف كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الإسكندرية 2022 على النحو التالي، وفقًا لأحدث بيان رسمي من الجامعة حول المصروفات الدراسية، بالنسبة للأقسام المُلحقة باللغة العربية حوالي 1500 جنيه، أما المصاريف الخاصة بكلية اقتصاد وعلوم سياسية قسم اللغات تصل من 15 إلى 20 ألف جنيه مصري.

وعلى الجانب الآخر، حددت جامعة الإسكندرية مصروفات الطلاب الوافدين، وجاءت على النحو التالي:

عند الالتحاق بالجامعة يتم دفع 1000 جنيه إسترليني مرة واحدة، بالإضافة إلى 1000 جنيه إسترليني تُدفع سنويًا.

شروط الالتحاق بكلية الاقتصاد وعلوم سياسية جامعة الإسكندرية

ولقت كلية اقتصاد وعلوم سياسية جامعة الإسكندرية، اهتمامًا ملحوظًا من الطلاب بالبحث عن شروط الالتحاق ومصاريف الكلية، وتستعرض «الوطن» شروط الالتحاق في السطور التالية:

- أن يكون الطالب مجتازاً شهادة الثانوية العامة بأقسامها الثلاثة؛ الشعبتين العلمي، والأدبي.

- يجب أن يكون الطالب حاصلًا على مجموع 348 درجة كلية، أي ما يُعادل 84.9%، وذلك وفقًا لمكتب التنسيق.

نظام الدراسة بكلية سياسة واقتصاد بالإسكندرية

- تعتمد الكلية نظام الدراسة على الساعات المعتمدة، حيث أن مدة الدراسة تصل حتى أربع سنوات.

- في السنة الأولي، يدرس الطالب مواد عامة عن كل الأقسام التابعة للكلية.

- يختار الطالب التخصص سواء اقتصاد أو علوم سياسية في السنة الثانية.

-أما في السنة الثالثة، يتم اختيار التخصص الفرعي داخل القسم، إما أن يكون إدارة عامة او حاسب آلي.