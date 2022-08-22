تفاصيل مشروع تطوير مضمار الهجن بشرم الشيخ.. مستشفى بيطري وحظائر ومعرض

أصبحت سباقات الهجن بجنوب سيناء ذات شهرة محلية وعربية، بعد الإقبال الكبير على المشاركة بها لأنها أصبحت ذات عائد اقتصادي كبير لأبناء مصر بعد ارتفاع أسعار الجمال.

وتقوم محافظة جنوب سيناء بتطوير أهم المشروعات في مجال التراث السينائي، هو مضمار الهجن، الذي يُجرى تطوير المرحلة الثانية منه وتشمل قرية التراث البدوي، وعزب للهجن، ومسجد، مشيرا إلى الانتهاء من المرحلة الأولى بتكلفة 125 مليون جنيه، وتحملت الدولة 25 مليونا فقط، والباقي مشاركات وجهود ذاتية.

سباق عربي للهجن بشرم الشيخ

وأكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أنه جرى الإعلان الأسبوع الماضي عن استضافة مضمار الهجن بشرم الشيخ للبطولة العربية لرياضة الهجن بمشاركة 18 دولة عربية، مشيرا إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أعلن انطلاق البطولة 27 نوفمبر المقبل بعد انعقاد قمة المناخ.

وأضاف المحافظ، أن البطولة تساعد علي زيادة السياحة العربية الوافدة إلى المدينة خلال تلك الفترة، خاصة أن الدول العربية حريصة على المشاركة في هذه السباقات التي تعد تراثا أصيلا للعرب.

وثمّن «فودة» دور وزارة الشباب والرياضة في تشجيع سباقات الهجن، والتي أصبحت تمثل قوة اقتصادية وسياحية في الوقت الحالي، خاصة أن هذه السباقات أدت إلى ارتفاع أسعار الجمال.

قرية التراث ووحدة بيطرية

ولفت اللواء خالد فودة، إل الاستعداد للبطولة العربية بشرم الشيخ من خلال إنشاء مرحلة ثانية للمضمار، وتشمل إقامة قرية للتراث لعرض المشغولات اليدوية، وتعليم الحرف التي أوشكت علي الزوال، إضافة إلى مستشفى بيطري، وعزب للهجن، وإقامة مسجد.

وأشار المحافظ إلى أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة المنصة الرئيسية، ومنصة كبار الزوار، وصالة كبار الزوار، وحظائر الحيوانات، والمقاعد، والمظلات بطول طريق المضمار.