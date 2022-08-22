تفاصيل الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية.. والأمن يضبط المتهم

نجحت مباحث قسم شرطة ثالث برئاسة المقدم شادي الكفراوي، خلال الساعات القليلة الماضية، في القبض على مرتكب واقعة الاعتداء على صيدلانية الإسماعيلية في منطقة أرض الجمعيات وسرقة بعض المحتويات ومبلغ مالي.

وأصيبت صيدلانية الإسماعيلية في العشرينيات من العمر بكسر في الجمجمة ونزيف داخلي جراء اقتحام «مسجل خطر» للصيدلية والاعتداء على الطبيبة بداخلها وفراره من المكان بعد سرقة بعض المحتويات.

بيان الداخلية: المتهم هرب إلى القاهرة

وقال بيان رسمي لوزارة الداخلية، إن رجال المباحث الجنائية نجحوا في تحديد هوية مرتكب الواقعة ومكان إقامته في مركز ومدينة القنطرة غرب، الا أنه هرب خارج المحافظة.

وأضاف البيان، أنه بالاستعانة بالتقنيات الحديثة، تم تحديد مرتكب الواقعة كما أمكن تحديد مكان اختبائه في منزل أهلية زوجة نجل عمه «له معلومات جنائية» بمنطقة عزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة ثالث في مدينة نصر بالقاهرة.

واستهدفت مأمورية مكبرة، المتهم، ونجحت في ضبطه، فيما تم التحفظ على الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليها ومبلغ مالي من متحصلات الواقعة، كما تم ضبط نجل عمه وأحد أقاربه لقيامهما بإخفاء المتهم بمحل ضبطه.

وقالت التحريات الأولية للمباحث الجنائية في الحادث، إن المتهم له معلومات جنائية ومتعاط للمواد المخدرة.

محام: سيواجه عقوبة شروع في قتل

وقالت آية عبد السلام، محامية بالاستئناف، إن الواقعة تمثل ارتكاب عدة جرائم جنائية من المتوقع أن تتهمه النيابة العامة بارتكابها خلال التحقيقات، مضيفة أن الجريمة الأولى هي ارتكاب واقعة سرقة والاعتداء على فتاة والشروع في قتلها، خاصة لإصابتها بإصابات قوية أثرت عليها، ما استلزم دخولها العناية المركزة، مشيرة إلى أنه من الممكن أن يواجه اتهامات أخرى مثل تعاطي المواد المخدرة حال إثبات ذلك عبر المعامل الكيميائية.

وأشارت «عبد السلام» إلى أن الفيديو كان مأساويا، حيث اعتدى فيه الشاب بطريقة بشعة على الفتاة، وهو ما يؤكد أن الفتاة واجهته بقوة أثناء سرقته أو محاولة اعتدائه عليها، ما دعاه لضربها بهذه القسوة.

خبير نفسي: المخدرات تدفع الجاني للقتل

وقال عمر صالح، خبير نفسي، إن المواد المخدرة تدفع الجاني لارتكاب مثل هذه الجرائم وأبشع من ذلك تصل إلى القتل، خاصة إذا كان تحت تأثير المواد المخدرة أو لديه رغبة للحصول على المخدرات بأي شكل.

وتابع أنه في حال عدم تحصله على جرعة المواد المخدرة اللازمة له، يضطر لارتكاب أي شيء للتحصل على المخدرات أو الأموال اللازمة لذلك، موضحا أن المتهم تعرض للفتاة بهذا الشكل البشع لمقاومته سواء لرفضها منحه المواد المخدرة حال وجودها في الصيدلية أو لرفضها السماح له بسرقة أي من المحتويات، فقرر الانتقام منها.