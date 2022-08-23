طلاب جامعة بني سويف يستقبلون وزير التعليم العالي بالورود وممر شرفي

استقبل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، منذ قليل، وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، وذلك بمقر جامعة بني سويف، في حضور الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة ولفيف من قيادات وزارة التعليم العالي وجامعة بني سويف.

طلاب جامعة بني سويف يستقبلون وزير التعليم العالي بممر شرفي بالورود

واستقبل الطلاب وزير التعليم العالي بممر شرفي حاملين الورود أمام مبنى الجامعة، معربين عن سعادتهم بزيارته، بينما شكرهم الوزير على حفاوة الاستقبال، متمنياً لهم النجاح والتفوق.

ورحب «منصور» بوزير التعليم العالي والبحث العلمي في رحاب جامعة بنىي سويف، مقدمًا له التهنئة على توليه الوزارة في التعديل الوزاري الجديد، معرباً عن سعادته بأن تكون جامعة بني سويف في مقدمة تفقداته للجامعات المصرية، مشيرًا إلى أن الجامعة شهدت مؤخرًا إنجازات غير مسبوقة على المستويين المحلي والدولي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

افتتاح مبنى الأورام والحروق بمستسفى جامعة بني سويف

وتشمل الزيارة افتتاح وتفقد تطوير الملعب الخماسي بالجامعة، ومباني الأورام والحروق ومبنى العيادات ومحطة توليد الأوكسجين بالمستشفى الجامعي.

افتتاح مبنى مدرج الاختبارات الاليكترونية بجامعة بني سويف

وتشمل الزيارة التوجه إلى شرق النيل لافتتاح مبنى مدرج الاختبارات الإليكترونية وكليات التربية والسياسة والاقتصاد ، بجانب تفقد جامعات : بني سويف التكنولوجية، النهضة والأهلية ومجمع المعاهد الخاصة بمنطقة بياض العرب الصناعية، على أن تختتم الزيارة بتفقد وحدة السيليكون التابعة للجامعة التكنولوجية بالقرية الذكية.