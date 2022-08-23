زحام شديد بشواطئ بلطيم.. والزوار: «الجو رائع ومفيش مكان فاضي»

شهد مصيف بلطيم في كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، إقبالًا كبيرًا في أعداد المصطافين الموجودين على شواطئ المصيف الـ7، والتي تمتد بطول 8 كيلو مترات، وتمتاز بوجود الرمال الصفراء والمياه الصافية، وتعتبر من المصايف التي تناسب الزائرين للتنزه من حيث الإقامة وتوفير كافة سبل الخدمات للقادمين إليه، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع.

ويقول صلاح عبدالعاطي، أحد رواد المصيف، إن مصيف بلطيم يمتاز بالهدوء وتوافر كافة الخدمات، ولذلك يفضل الذهاب إليه في كل عام في فصل الصيف دون غيره، علاوة على أن شواطئه رائعة رغم كثافة أعداد المصطافين».

ويضيف يوسف صالح، أن «مصيف بلطيم يعتبر بمثابة الهواء النقي لنا، ولذلك نشد الترحال كل صيف لقضاء عطلة الصيف به، وعلى شواطئ المصيف مفيش مكان فاضي».

الآلاف من المصطافين

كان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، كلف رئيس المدينة، برفع مستوى الخدمات العامة بالمصيف من كهرباء ومياه شرب وتوفير سلع غذائية من الأسماك، واللحوم، والخضروات بما يصب في صالح الزائرين من كافة أنحاء محافظات مصر بهدف الاستمتاع بالهدوء ومياه البحر الرائعة.

الجدير بالذكر، أن مصيف بلطيم يطل على مياه البحر المتوسط الأبيض المتوسط من سواحل يبلغ طولها 118 كيلو متراً ويقع في الساحل الشمالي الشرقي لمحافظة كفر الشيخ، ويستقبل أكثر من نصف مليون مصطاف كل عام من جميع محافظات مصر.