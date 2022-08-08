مصيف بلطيم كامل العدد عقب نتيجة الثانوية العامة.. مفيش مكان لشمسية

عقب انتهاء ماراثون الثانوية العامة خرجت الأسر المصرية بعد ضغوط الثانوية العامة من مذاكرة وامتحانات وانتظار النتيجة حتى يطمئنوا على مستقبل أبنائهم، إلى شواطئ البحر لرؤية الماء الصافي واستنشاق الهواء النقي والتمتع بالشمس الساطعة، لتهنئة الأعصاب والأجواء بعد عام دراسي، وكان من بين هذه الشواطئ التي خرجوا إليها شاطئ مصيف بلطيم، بمحافظة كفر الشيخ، الذي أصبح كامل العدد.

شمسيتك على البحر

ويقول علي إبراهيم، أحد رواد مصيف بلطيم، من أبناء المحافظة، إن مصيف بلطيم والشواطئ الممتدة على طول سواحل البحر المتوسط أمس واليوم تشهد زحاماً شديدًا لأعداد المصطافين على البحر للاستمتاع بالهدوء، وذلك عقب انتهاء من الامتحانات وظهور نتيجة الثانوية العامة، مشيرا إلى أن أول هدية لابنه الناجح في الشهادة الثانوية هي الذهاب إلى المصيف.

ويضيف أن مصيف بلطيم من المصايف على «قد الإيد» وبه كافة السبل للراحة والتنزه، ولكن منذ ظهور نتيجة الثانوية العامة والأمر قد اختلف تماماً وأصبح لا يوجد مكان لقدم أو لشمسية على البحر من كثرة إعداد الزائرين، في ظل ارتفاع دراجات الحرارة خلال فترات النهار، والانتهاء موسم الامتحانات وظهور النتيجة.

المحافظ يشدد على النظافة العامة

ومن جانبه، في تصريحات سابقة شدد محافظ الإقليم اللواء جمال نور الدين على ضرورة تكثيف حملات النظافة اليومية على الشواطئ وداخل شوارع المصيف، علاوة على توفير كافة سبل الراحة والخدمات للزائرين القادمين إلى المصايف، وكذلك ضرورة يقظة المنقذين المتواجدين على الشواطئ بهدف حماية المصطافين من حدوث أي حالات غرق.