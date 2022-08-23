«الصناعة»: نسعى لتحقيق التكامل بين توجهات الحكومة ومتطلبات مجتمع الأعمال

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الأعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين في تنمية وتطوير الاقتصاد المصري.

اتباع النهج التشاركي

وشدد على أن الوزارة لن تعمل بمعزل عن مجتمع الأعمال، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على اتباع النهج التشاركي مع كافة الأطراف المعنية بهدف توحيد الجهود والتوصل إلى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة في مصر.

وقال الوزير إن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً في منظومة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليًا، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير مع كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.

تحقيق التكامل بين توجهات الحكومة ومتطلبات مجتمع الأعمال

وأشار «سمير»، إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة أو القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري، مؤكداً أهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذي يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال في مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية في قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.

ولفت الوزير إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين وكذا باقي منظمات الأعمال لاستعراض التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، وبحث ايجاد حلول عاجلة لها، الأمر الذي يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.

إجراءات حاسمة لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الاستثمارات

ومن جانبه عبر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن تفاؤله بتولي أحد رجال الصناعة قيادة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب اتخاذ قرارات وإجراءات حاسمة لخلق بيئة أعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً في هذا الإطار حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، ومن ثم زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل.

وبدوره أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية، مع إتاحة كافة إمكانات الاتحاد وغرفه بالمحافظات للمساهمة في تحقيق الاستقرار بالسوق المحلية وذلك من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.