الأوراق المطلوبة للتقديم في المدن الجامعية بالإسكندرية للطالبات القدامى

أعلنت إدارة المدن الجامعية في الإسكندرية، اشتراطات ومواعيد التقديم للطالبات القدامى في جامعة الإسكندرية، وهن الحاصلات على تقدير «امتياز، جيد جدا، جيد»، والتي تتم وفقا لخطوات محددة وعبر أماكن استلام مختلفة حسب كل كلية، تنطلق من اليوم وحتى نهاية الشهر الجاري.

خطوات تقديم الطالبات القدامى في المدن الجامعية بالإسكندرية

- تتوجه الطالبة إلى مبنى تسكينها في العام الجامعي السابق 2022/2021 «سموحة، الشاطبي قديم وجديد»، لتقوم مشرفات إسكان المبنى بتسجيل التأمين على استمارة الالتحاق والتحقق من صحة بياناتها، ومن ثم يتم تسليم الطالبة استمارة الكشف الطبي وبطاقة التعارف.

- تتوجه الطالبة لمكتب شئون الطلاب «سموحة، الشاطبي قديم وجديد»، وفقا لمبنى سكن الطالبة في العام الجامعى السابق 2021/ 2022، لمراجعة استمارة الالتحاق واستكمال البيانات الخاصة بتأمين الطالبة، وصرف إذن توريد لها «رسوم تحسين الخدمة على طلب الالتحاق».

- عقب ذلك تتوجه الطالبة لمكاتب التنسيق الإلكتروني «الشاطبي أو سموحة»، وفقاً لمبنى سكن الطالبة بالعام الجامعي السابق 2021/ 2022، لمراجعة استمارة الالتحاق إلكترونياً.

- بعد ذلك تتوجه الطالبة للخزينة «سموحة - الشاطبي» وفقا لمبنى سكن الطالبة في العام الجامعي السابق 2021/ 2022 لسداد مبلغ إذن التوريد «رسوم تحسين الخدمة على طلب الالتحاق».

- ثم تتوجه الطالبة لعمل الكشف الطبي بالعيادات المخصصة لذلك «الشاطبي أو سموحة» وفقاً لمكان لجنة تقديم الطالبة.

- بعد استيفاء الطالبة استمارة الالتحاق كاملة، يتم تسليمها للجان الاستلام المختصة.

أوراق التقديم في المدن الجامعية للطالبات القدامى

كما نشرت إدارة المدن الجامعية الأوراق المطلوبة للطالبات القدامى «تقدير امتياز، جيد جدا، جيد» والتي جاءت كالتالي:

- طلب الالتحاق المكون من ثلاث ورقات «مختوم ومستوفى البيانات - مع مراعاة كتابة القسم»، بالإضافة إلى إيصال رسوم تحسين الخدمة.

- عدد 3 صور بطاقة رقم قومي للطالبة سارية.

- عدد 3 صورة بطاقة رقم قومي لولي الأمر سارية.

- عدد 2 صورة ضوئية حديثة + 8 عند التسكين.

- عدد 2 صورة من الإشعار الإلكتروني.

- في حالة إذا كان ولي الأمر غير الوالد، يجب إحضارصورة ضوئية من مستند قانوني «قسيمة طلاق ـ ولاية للجد أو العم ـ سفر للخارج ـ شهادة وفاة».

- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق.