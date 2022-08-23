بدء ضخ السلع التموينية الجديدة لمنافذ البقالين لصرف مقررات سبتمبر المقبل

تستعد الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لضخ السلع التموينية الجديدة لمنافذ بقالي التموين استعدادًا لصرف مقررات تموين شهر سبتمبر المقبل، الذي سيتمّ صرفه لنحو 23 مليون أسرة حاملة للبطاقات التموينية، مضافًا إليها زيادة الدعم الجديدة بالتوازي مع تموين الشهر المقبل.

صرف الاستعاضة الأولى 27 أغسطس الجاري

وتصرف مخازن الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والبالغ عددها 1500 مخزن جملة على مستوى الجمهورية بصرف الاستعاضة الأولى لمنافذ بقالي التموين البالغ عددهم 40 ألف منفذ بقالي تمويني من أجل إتاحة السلع التموينية في المنافذ قبل بدء صرف تموين سبتمبر المقبل، وكذلك ضخ السلع في فروع المجمعات الاستهلاكية ومنافذ مشروع جمعيتي.

5 سلع تموينية جديدة في تموين سبتمبر 2022

وأدرجت وزارة التموين والتجارة الداخلية 5 سلع تموينية جديدة ضمن قائمة السلع التموينية لشهر سبتمبر 2022، لتبلغ القائمة على 30 سلعة تموينية مدعمة، وتشمل السلع الجديدة على «الدقيق بنوعين، والتونة، والمربى، والطحينة»، بالإضافة إلى السلع الأساسية من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والمسلى الصناعي والصلصة وغيرها من قائمة السلع التموينية الأخرى.

صرف زيادة التموين الجديدة بداية سبتمبر

ويشهد شهر سبتمبر المقبل بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الشهرية، صرف زيادة التموين الجديدة التي حددتها الحكومة بقيمة 100 جنيه شهريا لكل أسرة لمدة 6 أشهر دعم استثنائي لتوفير الحماية الاجتماعية لـ9 ملايين و100 ألف أسرة بناء على الحصر الحكومي للأسر الأكثر احتياجا للدعم، إذ أقر وزير التموين الدكتور علي المصيلحي أحقية الأسرة في صرف قيمة الدعم المخصص لها على مدار 4 مرات طوال الشهر بحيث لا يتخطى المبلغ المحدد عن 5 جنيهات يتمّ دفعهم نقدًا.