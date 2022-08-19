تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل في خطوة واحدة عبر موقع دعم مصر

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل، يتيحه الرابط الرسمي لموقع دعم مصر الإلكتروني بشرط أن يكون رقم الموبايل مسجلًا باسم رب الأسرة صاحب البطاقة التموينية المدون اسمه على كارت البطاقة الذكي، في إحدى شركات المحمول الأربعة «اتصالات أو أورنج أو we أو فودافون»، إذ تنتهي مهلة تسجيل الرقم على البطاقة يوم 30 أغسطس الجاري.

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل حتى 30 أغسطس

وتتم تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل بتصفح موقع دعم مصر، إذ تظهر الصفحة الرئيسية للموقع مفعل عليها خدمة تموينية واحدة، وهي خدمة إضافة رقم المحمول على بطاقة التموين، التي تتم على 3 خطوات باتباع التالي:

1- كتابة رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا ومدون على كارت البطاقة.

2- كتابة رقم الهاتف المحمول المسجل باسم رب الأسرة في شركة الاتصالات.

3- الضغط على التالي لتظهر رسالة قبول الرقم المحمول إذا كانت الخطوات صحيحة.

ويقبل موقع دعم مصر رقم المحمول إذا كان مسجلًا في شركة الاتصالات باسم صاحب البطاقة، فيما يتم رفض تسجيل الرقم إذا كان غير مسجل في الشركة.

واتخذت وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ شهر مارس الماضي، مجموعة من الإجراءات التنفيذية لضبط منظومة الدعم التمويني وتنقيتها من الفئات غير المستحقة للدعم، من أجل إيصال الدعم لمستحقيه فقط من الأسر الأولى بالرعاية، إذ شملت الإجراءات المتخذة على التالي:

1- حذف أصحاب الدخول المرتفعة الأعلى من 9600 جنيه شهريًا.

2- حذف مالكي السيارات الحديثة بداية من موديل 2018 فأحدث.

3- حذف الأفراد المتوفيين والمسافرين بالخارج.

4- تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقة التموينية.