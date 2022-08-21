صرف زيادة التموين الجديدة بعد 10 أيام.. هل أنت من المستحقين؟

تنتظر ملايين الأسر من أصحاب بطاقات التموين وأصحاب معاش تكافل وكرامة، صرف زيادة التموين الجديدة بداية شهر سبتمبر المقبل بواقع 100 جنيه شهريا لكل أسرة لمدة 6 أشهر، والتي أقرتها الحكومة كدعم استثنائي للأسر الأولى بالرعاية، بعد توجيهات رئاسية بضخّ حزمة حماية اجتماعية، للتعامل مع الظروف الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية.

صرف زيادة التموين الجديدة لهذه الفئات

وحددت الحكومة الفئات المستحق لها صرف زيادة التموين الجديدة، بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة، باعتبارها الأسر الأكثر استحقاقا للدعم، حيث يبدأ صرف الزيادة مع التموين الشهري الخاص بشهر سبتمبر 2022، كما يلي:

** كل أسرة يقل معاشها عن 2500 جنيه.

** كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

** أصحاب معاش تكافل وكرامة.

** أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

قواعد صرف السلع التموينية بالزيادة الجديدة

وحددت وزارة التموين آليات صرف كمية السلع لكل أسرة بقيمة الزيادة الشهرية والمحددة بـ100 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقة المدرج عليها أسرتين أو 3، و300 جنيه للبطاقة المدرج عليها أكثر من 3 أسر، وذلك بعد قرار الحكومة بصرف الزيادة في صورة سلع تموينية وليس دعما نقديا، وجاءت قواعد الصرف من منافذ البقالين، كما يلي:

- صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

- صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

- عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

- يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

- يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.