موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين.. البداية من شهر سبتمبر المقبل

موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين، أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية وذلك بالنسبة للأسر المستحقة للصرف، بعدد 9 ملايين و100 ألف أسرة باعتبارهم الأكثر استحقاقًا للدعم الاستثنائي الذي أقرّته الحكومة لمساعدة الأسر الأولى بالرعاية وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لهم بناء على توجيهات رئاسية.

موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين

وحددت وزارة التموين موعد صرف زيادة الدعم على بطاقات التموين، بداية شهر سبتمبر المقبل من منافذ البقالين تزامنًا مع صرف التموين الشهري للمستفيدين من الدعم وحاملي البطاقات التموينية والبالغ عددهم 23 مليون أسرة، إذ يستحق 9 ملايين و100 ألف منهم زيادة التموين الجديدة وهم الأسر التالية:

** كل أسرة يقل معاشها عن 2500 جنيه.

** كل أسرة يقل دخلها الشهري عن 2700 جنيه.

** أصحاب معاش تكافل وكرامة.

** أصحاب بطاقات التموين من الأرامل والمطلقات.

آليات صرف زيادة التموين الجديدة

وأقرت وزارة التموين أنَّه يتمّ صرف الدعم على بطاقات التموين في صورة سلع تموينية إضافية بقيمة الدعم الذي حددته الحكومة للأسرة بواقع 100 جنيه شهريًا لكل أسرة لمدة 6 أشهر، كما أعلنت آليات تحديد كمية السلع المستحقة لكل أسرة بقيمة الدعم الجديدة، كالتالي:

- صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة.

- صرف 2 كيس سكر لكل فرد على بطاقة التموين بحد أقصى 8 أكياس للبطاقة.

- صرف كيس أرز وزن كيلوجرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4.

- صرف 2 كيلو أرز للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

- صرف 2 كيس مكرونة وزن 800 جرام للبطاقة التي يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر.

- صرف باقي المستحق من قيمة الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية التي تبلغ 30 سلعة مدعمة.

- عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر.

- يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته فيما لا يتجاوز 5 جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة.

- يحق للمواطن صرف مستحقاته بحد أقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني.