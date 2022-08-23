نيويورك تايمز: وزارة العدل استعادت 150 وثيقة سرية من منزل ترامب

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قبل قليل، أن وزارة العدل الأمريكية أكدت استعادة 150 وثيقة سرية حساسة من منزل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وفق نبأ عاجل بثته قناة العربية.

«ترامب» احتفظ بـ 300 وثيقة سرية في منزله

وأكدت الصحيفة، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، احتفظ بـ 300 وثيقة سرية في منزله بفلوريدا.

وبحسب شبكة «بي بي سي» الأمريكية، توجه الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى القضاء للمطالبة بوقف تحقيق وزارة العدل، حول الوثائق التي صادرتها الشرطة، خلال مداهمة مقر إقامته في ولاية فلوريدا، والمعروف باسم «مار- ألاجو».

وطالب الفريق القانوني الذي يمثل ترامب، بتولي خبير قضائي مستقل، فحص الوثائق، التي صودرت من مقر إقامة ترامب في «مار ألاجو»، بفلوريدا هذا الشهر.