ترامب يمثل نفسه في قضية مداهمة منزله بـ«فلوريدا».. وبايدن يعود إلى «لبيت الأبيض غدا

شهدت الولايات المتحدة الامريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة احداث، كان من ابرزها، تواصل تداعيات مداهمة عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي»، منزل الرئيس السابق، دونالد ترامب، «مار أيه لاجو»، ومصادرة وثائق، فيما يختتم الرئيس الحالي جو بايدن إجازة لمدة أسبوعين في منزله الشاطئي في ولاية «ديلاوير» الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، غدا الأربعاء.

ترامب يدعو لتعيين طرف مستقل لمراجعة الوثائق المصادرة من «مار أيه لاجو»

وسيمثل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، نفسه في قضية مداهمة منزله بولاية «فلوريدا» بعد فشله في توكيل محام، داعيا إلى تعيين طرف مستقل لمراجعة الوثائق المصادرة من منزله، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بادين قطع إجازته للتوقيع على خفض التضخم

من جانبه، يختتم الرئيس الأمريكي جو بايدن، غدا الأربعاء، إجازة لمدة أسبوعين في منزله الشاطئي في «ديلاوير»، الأربعاء. وغادر بايدن وعائلته، واشنطن في أحدث عطلة لهم في 10 أغسطس الجاري، حيث أمضوا ما يقرب من أسبوع في قصر قيمته 20 مليون دولار في «جزيرة كياوا» بـ«ساوث كارولينا»جنوب شرقي البلاد، فما قطع الرئيس الأمريكي، في 16 أغسطس الجاري، ليوم واحد للعودة إلى «البيت الأبيض» للتوقيع على قانون خفض التضخم.

وأشارت إحصائية إلى أن الرئيس جو بايدن، قضى وقتا بعيدا عن «البيت الأبيض» أكثر من أسلافه الثلاثة. وكانت الزيارة هي الـ49 لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، إلى «ديلاوير» منذ توليه منصبه في يناير 2021 ورفع عدد الأيام التي قضاها في الولاية إلى 150، وفقا لما ذكرته قناة «سي بي أس نيوز» الأمريكية.

ترامب أمضى 132 يوما بين «مار إيه لاجو» ونادي الجولف في نيوجيرسي

وأظهرت إحصائية القناة الأمريكية، أن ترامب أمضى 132 يوما بين منتجع «مار إيه لاجو» بفلوريدا، الذي زاره 17 مرة، ونادي الجولف الخاص به في نيوجيرسي، حيث سافر إليه 13 مرة، فيما قضى الرئيس الأسبق، باراك أوباما، 8 إجازات، بعد 19 شهرا من بدء ولايته، قضى 38 يوما في هاواي ومارثا فينيارد.

وزار الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، مزرعته في ولاية «تكساس»، جنوب وسط البلاد، 14 مرة، لمدة 100 يوم، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدوره، أظهر استطلاع جديد، أن نحو ثلاثة أرباع المشاركين يرون أن الولايات المتحدة الأمريكية، تسير في الاتجاه الخاطئ، فيما يعتقد 21% فقط من المستطلعة آراؤهم أن البلاد تسير في الاتجاه الصحيح، فيما يرى 74% عكس ذلك، وفقا لما ذكرته شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية.

بدوره، زار القائد العام لفرقة العمل بـ«جنوب أوروبا - إفريقيا» التابعة للجيش الأمريكي، اللواء تودر واسموند، للمرة الأولى، المغرب منذ توليه منصبه في يوليو الماضي، والتقى خلال الزيارة بالمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية، قائد المنطقة الجنوبية، الجنرال الفاروق بلخير.

وقالت السفارة الأمريكية بالعاصمة المغربية «الرباط» في بيان، إن الجانبين، ناقشا القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك، فيما أوضح المسؤول العسكري الأمريكي، أن المغرب ليده جيش ذي قدرة ومهنية عاليتين، ويساهم بفعالية في معالجة التهديدات الأمنية.

وأضاف واسموند، أن الجيش الأمريكي يبقى ملتزما بالعمل مع شركائه الأفارقة حول أولوياتهم، مشددا على أن الأمن في الولايات المتحدة وقارة أوروبا له ارتباط وثيق بالأمن في إفريقيا.