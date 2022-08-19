قلق حكومي على سلامة الشهود في قضية ترامب ومدير أعماله يقر بالاحتيال

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدة أحداث، أبرزها، إعلان المدعي العام الأمريكي، قلقه على سلامة الشهود في قضية تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب «مار أيه لاجو» بفلوريدا ومصادرة وثائق منه، في 8 أغسطس الجاري، فيما نفى «البيت الأبيض»، صحة التقارير عن تنازلات للعودة للاتفاق النووي الإيراني.

وأبدى المدعي العام الأمريكي «ميريك جارلاند»، أمام محكمة فلوريدا، قلقه على سلامة الشهود في قضية الأوراق التي تمت مصادرتها من منزل الرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرا إلى تلقى مكتب التحقيقات الفيدرالي «إف.بي.آي»، تهديدات على خلفية تفتيش المنزل.

بدورها، قالت ممثلة الادعاء العام في فلوريدا، إنّ القاضي قال إنه ليس مجبراً لإبقاء وثائق ترامب سرية، مشيرة إلى انتظار إحاطة من وزارة العدل حول سرية الوثائق، وفقا لما ذكرته قناة «العربية»، الإخبارية.

ممثلة الادعاء: لا يمكن الكشف عن هوية الشهود في قضية الوثائق

وأوضحت ممثلة الادعاء، أنه لا يمكن الكشف عن هوية الشهود في قضية الوثائق، مضيفة أنه سيتم الإفصاح عن تفاصيل مذكرة تفتيش منزل ترامب.

وفي سياق متصل، أقر «آلن فيسلبيرج»، 75 عامًا، المدير المالي السابق لمؤسسة ترامب، والمقرب من الرئيس السابق، بذنبه في 15 تهمة تتعلق بالاحتيال والتهرب الضريبي، معلنًا موافقته على الإدلاء بشهادته في جلسة محاكمة المؤسسة، في 24 أكتوبر المقبل، وفقًا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

المدير المالي السابق لمؤسسة ترامب يقر بذنبه في 15 تهمة

وبموجب اتفاق «فيسلبيرج»، مع القضاء، سيقضي المدير المالي السابق للمؤسسة، 5 أشهر في السجن، وسيدفع نحو مليوني دولار تشمل الضرائب التي تهرب منها والغرامات والفوائد.

وأوضح مكتب المدعي العام بـ «مانهاتن»، ألفين براج، في بيان صحفي إنّ «فيسلبيرج»، أقر بذنبه في التهم الموجهة إليه، وتشمل تهربه من سداد 1.76 مليون دولار من المداخيل غير المبلغ عنها بين عامي 2005 و2021.

وفي سياق مغاير، نقلت قناة «إيران إنترناشيونال»، عن مصادر، ما وصفته بتسريبات حول صفقة مرتقبة بين واشنطن وطهران حول الاتفاق النووي، وقالت مصادر إيرانية، إن الولايات المتحدة الأمريكية، وافقت على رفع العقوبات عن 17 بنكًا، والإفراج عن أصول إيرانية بقيمة 7 مليارات دولار مجمدة في كوريا الجنوبية.

مصادر: موافقة أمريكية على تخفيف العقوبات عن 155 مؤسسة إيرانية

وأشارت المصادر، إلى موافقة أمريكية على تخفيف العقوبات عن 155 مؤسسة إيرانية، والاتفاق على بيع طهران 50 مليون برميل نفط خلال 120 يومًا، مضيفة أن الصفقة المرتقبة ستسفر عن تبادل السجناء وستطبق خلال 4 أشهر.

بدورها، نفت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكية، أدريان واتسون، صحة التقارير عن تنازلات للعودة للاتفاق النووي مع إيران، وقالت المتحدثة الأمريكية، إن تقارير حول موافقة «واشنطن»، على أي تنازلات لـ «طهران» أو دراستها في إطار العودة إلى الاتفاق غير صحيحة على الإطلاق.

ريش: «طهران» تسعى للحصول على ضمانات من إدارة بايدن

وفي وقت سابق، قال السناتور الجمهوري البارز، كبير لجنة العلاقات الخارجية في «الكونجرس» الأميركي جيم ريش، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، إن «طهران» تسعى للحصول على ضمانات حول الاتفاق النووي من إدارة الرئيس الحالي جو بايدن بإنهاء تحقيق «وكالة الطاقة الذرية» وحماية الشركات الغربية العاملة في إيران، والسماح لطهران بتسريع العمل في مجال الأسلحة النووية.

وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يائير لابيد، قال في وقت سابق، إن المقترح الذي قدمه «الاتحاد الأوروبي» لطهران يتضمن تنازلات ولا يتجاوب مع مبادئ أعلنتها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعيا للخروج من المفاوضات مع إيران.

محكمة غرب نيويورك ترفض الإفراج بكفالة عن منفذ طعن رشدي

وفي قضية حادث الطعن الذي تعرض له الكاتب البريطاني الهندي، سلمان رشدي «75 عاما»، بـ «نيويورك»، في وقت سابق من الشهر الجاري، رفض قاض بمحكمة غرب نيويورك، الإفراج بكفالة عن المتهم «هادي مطر»، البالغ من العمر «24 عامًا»، رغم إصرار محاميه وإشارته إلى أن لا سجل إجرامي له.

وقال المحامي، ناثانيال بارون، إن مطر لن يفر من البلاد إن أفرج عنه، مطالبا القاضي بإصدار أمر بمنع الصحفيين من محاولة الاتصال بالمتهم في سجن «مقاطعة تشوتاكوا»، وأشار بارون، إلى تلقي سجن «مقاطعة تشوتاكوا» بضع مئات من المكالمات الهاتفية من أشخاص حاولوا الوصول لمطر.