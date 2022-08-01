«صندوق مكافحة الإدمان»: العلاج بالعمل ضمانة لدمج المتعافي في المجتمع

قال الدكتور هشام جمعة أخصائي نفسي بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن العلاج يتم وفقًا لعدة مستويات ومراحل، لافتًا إلى إنشاء مراكز متكاملة لعلاج مرضى الإدمان بالمحافظات ضمن مبادرة «حياة كريمة».

مركز الإدمان بدمياط .. القسم الداخلي بسعة 180 سريرًا

وأضاف «جمعة»، المتخصص في علاج الإدمان في حوار مع الإعلاميين أية جمال الدين وأسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح»، على شاشة «dmc»، أنّ مركز الإدمان بدمياط يضم عيادات خارجية، إضافة إلى أقسام داخلية بسعة 180 سريرًا، مؤكدًا أن المركز يمكن وصفه بأنه «صرح طبي متكامل»، ويقدم خدمات على أعلى مستوى، فضلًا عن توفير كل الأنشطة التأهيلية للمدمن لدمجه مرة أخرى بالمجتمع.

صالات ألعاب وأنشطة ترفيهية والعلاج بالعمل

وأشار أخصائي علاج الإدمان إلى توفير صالات ألعاب رياضية «جيم» بالمراكز، إضافة إلى الأنشطة الترفيهية مثل تنس الطاولة والبلياردو وملعب كرة قدم ومكتبة ومسرح، فضلًا عن العلاج بالعمل الذي سيتم من خلال ورش لتعليم المدمنين بعض الحرف، وتستهدف إخراج الطاقة إضافة إلى إجادة مهنة تساعده في إعادة دمجه بالمجتمع مرة أخرى.

تعاون بين محافظة دمياط وصندوق مكافحة الإدمان

وأوضح أن التعاون مع محافظة دمياط يتضمن التوعية والتثقيف، حيث سيتم استهداف المعرضين للدخول في دائرة الإدمان، حيث بدأت بالفعل بعض الزيارات المنزلية للأسر وزيارة طلاب المدارس، لافتًا إلى حملات الكشف على سائقي الطرق السريعة، حيث تم توقيع الكشف على أكثر من 700 سائق بالنصف الأول من هذا العام 2022، إضافة إلى الكشف على 1114 من العاملين بالقطاع الإداراي في محافظة دمياط.