«صندوق مكافحة الإدمان»: 40% من المتقدمين للعلاج مراهقين

قال الدكتور هشام جمعة أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إن نسبة المتقدمين للصندوق طلبًا للتعافي بلغت 95% من الذكور و5% من الإناث، لافتًا إلى ارتفاع عدد الإناث المتقدمين مقارنة بالسنوات الماضية.

الهيروين والحشيش أكثر أنواع المخدرات تداولًا

وأضاف «جمعة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف ببرنامج «8 الصبح» على فضائية «dmc»، أن تزايد أعداد المتقدمين لطلب العلاج جاء نتيجة تزايد الثقة في الصندوق كونه يحافظ على سرية البيانات الخاصة بالمتقدمين، لافتًا إلى أن الهيروين جاء بالمرتبة الأولى كأكثر نوع تناوله المتعاطين الراغبين في التعافي، يليه الحشيش ثم الترامادول فالمخدرات التخليقية مثل الأستروكس والبودر والشابو ومشتقاتها.

%40 من طالبي العلاج مراهقين

وأوضح أخصائي علم النفس وعلاج الإدمان بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أن نسبة المتعاطين للمخدرات التخليقية زادت بنسبة ملحوظة عن العام الماضي، كاشفًا أن 40% من المتقدمين للتعافي هم من المراهقين من 15 عامًا وحتى 20 عامًا.

تأثيرات مدمرة للجهاز العصبي نتيجة تناول المخدرات

ولفت إلى أن مروجي المخدرات يستهدفون المراهقين بنشر بعض المفاهيم المغلوطة عن المخدرات بأنها تساعد على التركيز وتمدهم بالجرأة المطلوبة للتعامل مع الآخرين، مؤكدًا عدم صحة هذه المعلومات وإن حدثت بعد المرات الأولى للتعاطي فهي تكون نتيجة الإيحاء فقط، مشيرًا إلى إدراك هؤلاء المراهقين لخطورة الموقف بعد تقدمهم للعلاج من خلال 28 مركزًا بالمحافظات، لما يصيبهم من تأثيرات مدمرة للجهاز العصبي.

محمد صلاح قدم نموذج للشباب

وكشف جمعة أن 60% من المتصلين بالخط الساخن لا يعملون، و39,8 يعملون بالقطاع الخاص والحكومي، موجهًا الشكر لنجم الكرة العالمي محمد صلاح على تطوعه للمشاركة في حملة القضاء على الإدمان، وكونه يقدم القدوة والنموذج وبخاصة مع ارتفاع أعداد المراهقين الذين يدخلون في دائرة الإدمان.