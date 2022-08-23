الأحد المقبل.. تسليم دفعة جديدة من «سكن مصر» بمدينة العبور الجديدة

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنّ جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 28 أغسطس 2022، وحتى يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر 2022، في تسليم دفعة جديدة تضم 432 وحدة من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

432 وحدة بعمارات سكن مصر

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنَّه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 28 أغسطس 2022، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30 أغسطس 2022، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4 سبتمبر 2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11 سبتمبر 2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13 سبتمبر 2022.

مواعيد تسليم الوحدات

وأضاف أنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18 سبتمبر 2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2 أكتوبر 2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2022.

وقال إنَّه سيتمّ تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9 أكتوبر 2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16 أكتوبر 2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23 أكتوبر 2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25 أكتوبر 2022.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، إلى أنَّه سيتم تخصيص الأيام من الأحد 30 أكتوبر 2022 إلى الخميس 3 نوفمبر 2022، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة، لافتاً إلى أنه على المواطنين الفائزين بالوحدات التوجه إلى بنك التعمير والإسكان فرع العبور لتسوية الموقف المالي، ومراجعة جهاز المدينة بالمستندات قبل الاستلام.