«التنظيم والإدارة» يعلن تفاصيل وظائف حكومية جديدة بوزارة الإسكان

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن وظائف حكومية جديدة بالشركة القابضة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي التابعة لوزارة الإسكان، وذلك عبر بوابة الوظائف الحكومية.

وتقدم «الوطن»، تفاصيل وظائف حكومية شاغرة، وشروط التقدم لها، في إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، حيث جاءت كالتالي:

درجة الوظيفة: مدير عام الإدارة القانونية

الجهة طالبة الإعلان: الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي

المجموعة الوظيفية: الوظائف التخصصية.

المجموعة النوعية: للوظائف القيادية.

الجهه التابع لها: وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصف الوظيفة: تختص هذه الوظيفة بالقيام بأعمال التحقيقات وإعداد كافة الدراسات فيما يخص الدعاوى القانونية والمنازعات القضائية وإبداء الآراء القانونية فيما يحال إليها من موضوعات من السلطة المختصة وصياغة ومراجعة الاتفاقيات والعقود التي تبرم في الجهاز ومتابعة توثيقها وتنفيذها بما يتفق مع القوانيين واللوائح.

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة الحكومية الشاغرة

المهارات الأساسية: القدرة على القيادة والتوجيه وفقاً لما هو محدد ببطاقة وصف الوظيفة.

سنوات الخبرة: القيد أمام محكمة النقض لمدة ثلاث سنوات أو القيد أمام محاكم الاستئناف وانقضاء 15 سنة على الاشتغال بالمحاماة مع القيد أمام محكمة النقض ، وقضاء مدة بينية قدرها سنتين على الأقل في الوظيفة الأدنى مباشرة «الدرجة الأولى » للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقضاء مدة كلية قدرها 16 سنة للعاملين من خارج ىالجهاز الإداري للدولة.

شروط المتقدمين للوظيفة

شروط المؤهل: ليسانس حقوق- أو شريعة وقانون.

المستندات المطلوبة

1- بيان حالة وظيفية معتمد متضمناً التاريخ الوظيفي والقدرات العلمية والعملية والمهارات القيادية وأي بيانات أخرى للمتقدم مدعمة بالمستندات الدالة على ذلك . بالنسبة للعاملين بـالجهاز الإدارى للدولة وبالنسبة لغيرهم شهادات الخبرة تتضمن البيانات عالية معتمد ومختومة.

2- بيانات إنجازات وإسهامات المتقدم في الوحدة التي يعمل بها.

3- التقدم بمفترح وافي لتطوير الوحدة المراد التقديم عليها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط إجراءاته وفقاً لحكم المادة 55 من اللائحة التنفيذية من قانون 81 لسنة 2016 على أن ترفق نسخة من المقترح على cd.

4- صورة البطاقة الشخصية.

5- عدد 7 صور شخصية 4*6 في كل ملف صورة.

6- عدد 7 ملفات «أصل + 6 صور».

7- تقدم الطلبات والمستندات سالفة الذكر وتسلم باليد للأمانة الفنية للجنة القيادية بمقر الجهاز خلال الفترة من 21/8/2022 حتى 20/9/2022 ولن يلتفت للطلبات التي ترد قبل أوبعد الميعاد المحدد أو بالبريد.

8- جميع الشروط الواردة بهذا الإعلان على مسئولية الجهة.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة: وظيفة خالية

بداية الإعلان: 2022/08/23

نهاية الإعلان: 2022/09/22

بيانات الاتصال: تقدم الطلبات شخصياً على النموذج المعد لذلك مرفق به المستندات المطلوبة والمعلن عنها بالأمانة الفنية للجنة الدائمة القيادية بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي بمقر الجهاز الكائن بشارع التسعين عمارة 12حي المصراوية التجمع الخامس القاهرة الجديدة.