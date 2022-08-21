«الإسكان»: استكمال وحدات وأعمال طرق وزراعات بـ«فشن وقنا» الجديدتين

صرح المهندس أشرف فتحي محمود، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، بأنَّه تمّ طرح استكمال تنفيذ الأعمال المتبقية بمشروع تنفيذ 7 عمارات تضم 112 وحدة سكنية ضمن مشروع الإسكان المتميز نموذج (ب) تشطيب كامل غیر شامل تنسيق الموقع العام بمساحة في حدود 114 م2، للوحدة بالمرحلة الأولى موقع رقم 2 بمدينة الفشن الجديدة، وذلك في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

تنفيذ 7 عمارات تضم 112 وحدة سكنية

وصرح المهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة قنا الجديدة المشرف على غرب قنا، بأنَّه تمّ طرح تنفيذ أعمال طرق المرحلة الثانية (أساس – MCO - رابطة أسفلتية) للمرحلة الأولى من المنطقة السياحية والترفيهية بمدينة قنا الجديدة، وعملية زراعة وتشجير مسطحات خضراء وما عليها من مزروعات لـ106 عمارات إسكان اجتماعي بمدينة غرب قنا الجديدة، وذلك في مناقصتين عامتين بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

إتاحة كراسات الشروط

جدير بالذكر أنَّه تمّ إتاحة كراسات شروط المناقصات بمقري جهازي مدينتي ملوي والفشن الجديدتين وقنا الجديدة.