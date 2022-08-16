رئيس جامعة بني سويف يستجيب لأسرة طفلة رضيعة ويوجه بنقلها للمستشفى

وجه الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، بتوفير الرعاية الطبية المناسبة لطفلة رضيعة من إحدى قرى مركز ببا، مصابة بالتهاب رئوي شديد، وارتفاع نسبة الميكروب بالدم؛ وذلك استجابة لمطالب أسرة الطفلة وتقديم كافة الخدمات الصحية لها لحين تماثلها للشفاء.

نقل الطفلة إلى قسم حضانات مستشفى بني سويف

وكلف رئيس الجامعة الدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، بنقل الطفلة الرضيعة إلى قسم حضانات مستشفى بني سويف الجامعي لتوفير الرعاية الصحية اللازم، مؤكدًا على تلبية كل ما يحتاجه المواطن من توفير خدمة صحية تليق به في كل التخصصات الطبية التي يحتاج إليها.

نقل الطفلة بسيارة إسعاف مجهزة

وقال الدكتور محمد شعبان مدير مستشفيات جامعة بنى سويف، إنه تنفيذًا لتعليمات الدكتور منصور حسن، تم نقل الطفلة بسيارة إسعاف مجهزة بالتنسيق مع هيئة الإسعاف المصرية فرع بنى سويف على جهاز تنفس صناعي إلى قسم حضانات مستشفى بنى سويف الجامعي وتم تشكيل فريق طبي من قسم الأطفال لمتابعة حالة الطفلة الرضيعة على مدار الساعة؛ لحين تماثلها للشفاء وعودتها إلى أسرتها مرة أخرى.

وعبر والد الطفلة عن شكره للدكتور منصور حسن رئيس الجامعة عقب استجابته لطلبه بنقل طفلته الرضيعة للمستشفى الجامعي وتخفيف العبء عن كاهلهم، كما وجه الشكر للطاقم الطبي بالمستشفى على ما يقدمونه من خدمات لطفلته.