تشغيل مستشفى علاج الأورام والحروق في بني سويف.. الأولى بشمال الصعيد

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأربعاء، مستشفى الأورام والحروق الأولى من نوعها على مستوى محافظات شمال الصعيد.

جاء ذلك بحضور الدكتور عاطف محمد مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، والدكتور محمد شعبان المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بني سويف، ووكلاء كلية الطب، وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الأطباء والعاملين والتمريض.

وتجول رئيس جامعة بني سويف داخل الأقسام المختلفة في المستشفى للاطمئنان على توافر كافة التجهيزات حيث أجرى حوارا مع المرضي المتواجدين، واستمع لهم حول ضمان تقديم خدمة طبية وعلاجية جيدة، كما أجرى حواراً مع بعض الأطباء وأطقم التمريض بالمستشفى، وطالبهم بتوفير كافة سبل الرعاية للمواطنين.

رئيس جامعة بني سويف: المستشفى إضافة جديدة للخدمة الطبية بشمال الصعيد

وقال منصور، إن المستشفي الجديد مقام على مساحة 800 متر بجوار كلية الطب والمستشفى الجامعى وتتكون من 6 طوابق، بتكلفه 170 مليون جنيه، وتتضمن طابقين لعلاج الأورام، وطابق لعلاج الحروق، وثلاثة طوابق تحتوي على قاعات محاضرات لطلاب كلية الطب، بعد أن تم تجهيزها علي أعلي مستوي، وتعتبر مستشفي الأورام والحروق إضافة جديدة للخدمات الطبية لمحافظة بني سويف، حيث تعد أول مستشفى مستقل لعلاج الأورام داخل المحافظة لخدمة أبناء المحافظة ولتوفير معاناة المرضى للسفر للعلاج.

حسن: «علاج الأورام والحروق» يضم 500 سرير و3 أقسام للعلاج الكيماوي

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطاقة الاستيعابية للمستشفى تبلغ 500 سرير وتتضمن 3 أقسام للعلاج الكيماوي والاشاعي والجراحي، و16 سريرا للحروق وغرفتي عمليات، مؤكداً أن الجامعة حريصة على تلبيه كل ما يحتاجه المجتمع من توفير خدمة صحية تليق به.

وأشار الدكتور عاطف محمد مرسي عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة بني سويف، إلى أن هناك دعم كبير من الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بدعم المستشفى الجامعي بكل ما تحتاج لتقديم خدمة صحية على أعلى مستوى للمواطن.