«إغاثة منكوبي السيول بالسودان»: عجزنا عن مساعدة المناطق المعزولة بالفيضانات

ذكرت لجنة إغاثة منكوبي السيول في السودان، قبل قليل، أنّ هناك مناطق معزولة بالفيضانات لم تصل إليها المساعدات، وفق نبأ عاجل بثته قناة العربية.

تعذر مساعدة بعض المناطق المعزولة بالفيضانات في السودان

وبحسب قناة العربية عن مراسلها في السودان، تضررت آلاف الأسر والمباني من السيول التي اجتاحت شرق البلاد، وقال المبعوث الأممي في السودان إنّ المساعدات الأممية وصلت إلى 40 ألفا من متضرري السيول.

سيول السودان تضم دنقلا للمدن المنكوبة

ومع تدهور الوضع في السودان بسبب الفيضانات، انضمت دنقلا شمال البلاد إلى خريطة الرقعة المنكوبة، إلى جانب ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، بحسب قناة العربية.