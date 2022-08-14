سيول جارفة وأمطار غزيرة تتسبب في مقتل 7 أشخاص بالصين

أعلنت السلطات الصينية، اليوم الأحد، أن 7 أشخاص لقوا مصرعهم إثر تدفق للسيول في منطقة ترفيهيه مكتظة بالسكان، وذلك عقب هطول أمطار جبلية في جنوب غرب الصين، وذلك بحسب شبكة «إيه بي سي» الإخبارية.

وذكر مكتب الطوارئ في مدينة بينغتشو، أن العمال والمتطوعين، قد طلبوا من السكان مغادرة المنطقة، وذلك بعد تلقيهم تحذيرًا بشأن سقوط أمطار غزيرة، والتي قد تشكل خطرًا كبيرا على أرواحهم، وأظهرت بعض مقاطع فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي سكان المنطقة وهم يتدافعون من أجل الهروب، ولكن لم ينج بعضهم بعد أن ضرب السيل المنطقة.

مقتل سبعة اشخاص ونقل 3 إلى المستشفى

وبحسب إذاعة الصين الوطنية، فإن أحد الشهود العيان قال إن العديد من الأشخاص قد جرفتهم المياه، وكان بينهم أطفال، مشيرا أن كل ذلك قد حدث في غضون 10 إلى 20 ثانية فقط، وقالت حكومة مدينة تشنجدو إن سبعة أشخاص قد لقوا حتفهم، بينما تم نقل 3 أشخاص مصابين بإصابات طفيفة إلى المستشفى، وأظهر فيديو طائرة هليكوبتر تحاول إنقاذ شخص محاصر بالمياه.

درجات الحرارة تجاوزت 40 درجة مئوية

وبحسب تقرير «إيه بي سي»، فإن الأمطار الغزيرة قد غمرت الشوارع، يوم أمس، وذلك في شمال غرب مدينة شينينج، ومن المتوقع هطول الأمطار غزيرة، بداية من اليوم، وحتى غد، في شمال شرق المدينة، بالإضافة إلى سقوط أمطار بارتفاع حوالي من 10 إلى 18 سم في أجزاء من مقاطعتي لياونينج وجيلين.

وفي نفس الوقت، تعرضت الأجزاء الجنوبية للصين لموجة حر، حيث تراوحت درجات الحرارة ما بين 35 إلى 39 درجة، كما تجاوزت 40 درجة في بعض المناطق ومن بينها شنغهاي، وحذرت مقاطعة جيانجسو من أن درجات حرارة الطرق قد تصل إلى 72 درجة مما قد يشكل خطورة على إطارات السيارات، ما قد يسبب بعض الحوادث.