الأمم المتحدة: قدمنا مساعدات لـ40 ألفا من متضرري السيول في السودان

نقلت قناة «العربية» الإخبارية عن مراسلها في السودان، تضرر آلاف الأسر من السيول في شرق البلاد، وقال المبعوث الأممي في السودان، إنّ المساعدات الأممية وصلت إلى 40 ألفا من متضرري السيول، بحسب ما أوردته القناة في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

توسع رقعة السيول

واتسعت رقعة السيول والآثار الناتجة عنها، حيث انضمت دنقلا شمال البلاد إلى خريطة الرقعة المنكوبة، إلى جانب ولايتي الجزيرة والنيل الأبيض، بحسب قناة العربية.

وكان المجلس القومي للدفاع المدني في السودان، أعلن الأحد الماضي، أنّ عدد الوفيات جراء السيول والفيضانات وصل إلى 80 شخصا.

إعلان حالة الطوارء في 6 ولايات

وكشفت الإحصائيات الرسمية في البلاد، عن أنّ عدد المنازل التي دُمرت بشكل كامل تخطي 17 ألف منزلا، إلى جانب23.850 منزل تعرض لتدمير جزئي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة السودانية تعلن حالة الطوارئ في 6 ولايات.

وأوصى الاجتماع الطارئ للمجلس القومي للدفاع المدني في السودان، بسرعة حصر المتضررين وتوجيه الدعم إليهم بشكل عاجل، وتحديدا في المحافظات التي شهدت تضررا كبيرا من موجة الأمطار والسيول، وهي ولايات نهر النيل، والجزيرة، وكسلا وسنار.