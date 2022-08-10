وزارة الأوقاف توضح شروط الحصول على القرض الحسن.. خطوات التسجيل

كشفت وزارة الأوقاف المصرية، عن فتح باب التقدم للمرحلة الأولي للحصول على القرض الحسن للعام المالي الجاري 2022/2023، القرض بدون أي رسوم أو فوائد أو مصاريف إدارية أو استمارة، ويكون التقديم إلكتروني على موقع وزارة الأوقاف لمدة 10 أيام من اليوم، ويصل إجمالي القرض 15 مليون جنيه، يستفيد منه نحو 1600 شخص، لذلك يبحث الكثيرون عن شروط وخطوات الحصول عليه.

وفيما يلي، يقدم موقع «الوطن» تفاصيل وشروط وزارة الأوقاف، للحصول على القرض الحسن للعاملين بها، التي جاءت كالتالي، لمن يحق له الحصول على قرض الأوقاف.

ووفق البيان الرسمي لوزارة الأوقاف، فأن المرحلة الأولى للحصول على القرض تدعم نحو 1600 شخص، بواقع حصول 1200 عامل بجهات الأوقاف على القرض الحسن، و400 من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام، وغير العاملين بوزارة الأوقاف.

وتكون أقصى مدة لرد القرض هي 50 شهرا، على أن يتم خصم مبلغ 300 جنيه شهريًّا، ويكون عدد أشهر الخصم حسب المبلغ الذي يتم صرفه.

وزارة الأوقاف توضح قيمة القرض الحسن

وبحسب الأوقاف، فأن أقصى قيمة يمكن أن يحصل فيها المتقدم على قرض الأوقاف هي 15 ألف جنيه.

شروط حصول العاملين بوزارة الأوقاف على القرض الحسن

ووضعت الوزارة بعض الشروط لحصول العاملين بها على القرض الحسن وهي كالآتي:

- أن يكون مر عليه بالخدمة نحو 5 سنوات، ومن لم يستكمل هذه المدة، يشترط ألا تقل مدة عمله عن 6 آلاف جنيه، ويكون قيمة القرض 6 آلاف جنيه تخصم على 40 شهرًا بواقع 150 جنيهًا.

- ألا يكون المتقدم حاصل على قرض من مصرف آخر، أو أن يكون حاصل على قرض من الأوقاف.

- أن يكون المدة المتبقية له بالخدمة عند نشر الإعلان أكثر من 3 سنوات.

لا يجوز تجديد طلب القرض، إلا بعد سداد القرض السابق إن وجد.

خطوات الحصول على قرض الأوقاف

يقوم المتقدم باستيفاء النموذج الذي حددته الوزارة على الانترنت، ويمكن الدخول عليه من هنـا.