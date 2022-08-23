القوى العاملة: هدفنا إعادة الثقة بين المواطن والوزارة وخلق فرص العمل

عقد وزير القوى العاملة حسن شحاتة اجتماعًا مع وكلاء الوزارة، ورؤساء الإدارات المركزية، صباح اليوم، للوقوف على طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التي تواجهها، ورؤيتها المستقبلية، ووعد بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة لبحث كافة الملفات، وتنفيذ خطط العمل التي من شأنها إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، وإيصال رسالة مفادها أن الوزارة حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل آدمي، في إطار ثقافة الجمهورية الجديدة، التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشدد على أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات، خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب والتشغيل، ومتابعة شكاوى المواطنين، وغيرها.

وبحث الاجتماع آليات تطوير أعمال كل إدارة والإدارات المناظرة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، وأكد الوزير أن القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، بالتعاون مع أجهزة التفتيش فى المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات.

التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة

وأشار الوزير الى أهمية التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم كافة سبل الرعاية لهم، موجهاً بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم 305 ألف عامل غير منتظم، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تصرف في الأعياد والمناسبات.

تقديم كافة الخدمات للمواطنين

كما وجه بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين وجميع المتعاملين مع الوزارة في أفضل صورة ممكنة تيسيراً عليهم بهدف إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، مؤكدًا أن المواطن المصري هو عصب التنمية وجوهر بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مجال عمل الوزارة.

أهمية متابعة مديريات القوى العاملة

وشدد الوزير على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، سير العمل في مختلف القطاعات لضمان السلامة والصحة المهنية، ومتابعة التشغيل والتدريب المهني، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.