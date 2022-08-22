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عبدالوهاب خضر متحدثا رسميا ومستشارا إعلاميا لوزارة القوى العاملة

كتب:

ماهر هتداوى
09:08 م | الإثنين 22 أغسطس 2022
  عبدالوهاب خضر المتحدث الإعلامي لوزارة القوى العاملة

  عبدالوهاب خضر المتحدث الإعلامي لوزارة القوى العاملة

كلف حسن شحاتة وزير القوى العاملة، عبدالوهاب خضر، اليوم، بمهمة المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، حسبما أعلنت الوزارة في بيان لها قبل قليل.

يذكر أن عبدالوهاب خضر، عضو نقابة الصحفيين، رئيس التحرير التنفيذي للموقع الإلكتروني لجريدة الأهالي، رئيس تحرير وكالة أنباء العمال العرب، التي يصدرها الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، العضو المراقب لدى جامعة الدول العربية، وأحد أضلاع أطراف العمل الثلاثة في الوطن العربي.

وعمل «خضر»، مدير مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر منذ عام 2019، وقدم العديد من المحاضرات في ملف العمل والعمال، في محافل عربية ودولية وأفريقية، وشارك في العديد من المؤتمرات والندوات والأنشطة الإعلامية في بلدان عربية وأوروبية.

كما شارك في متابعة جميع مؤتمرات العمل الدولي بجنيف منذ عام 2008، وكذلك كل الأنشطة التي تخص منظمة العمل العربية، وله العديد من المحاضرات في مجال الصحافة والإعلام، بدعوة من مؤسسات نقابية وإعلامية، في العديد من البلدان، وصدر له كتاب عن الحركة العمالية المصرية قبل وبعد 25 يناير.

كما قدم العديد من الدراسات والأبحاث عن موضوعات عمالية وإقتصادية، حصل على العديد من شهادات التقدير من منظمات متخصصة في مجال الإعلام والعمل والعمال المحلية والعربية والدولية.

وشارك في فقرات تليفزيونية في العديد من القضايا، خاصة ملف العمل، منها: قنوات «سي بي سي والعربية والتليفزيون المصري».

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بقلم ماهر هتداوى