القوى العاملة تعلن توافر 4410 فرص عمل في 13 محافظة.. راتب يصل إلى 15 ألف جنيه

أعلن حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، وزارة القوى العاملة من خلال نشرة التوظيف التي تصدرها نصف شهرية، 4410 فرص عمل للذكور والإناث، منها «قادرون باختلاف» في جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه في بعض المهن وطبقًا لخبرة المتقدم، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي، من خلال 60 شركة ومصنع قطاع خاص في 13 محافظة، لشغلها خلال شهرَي أغسطس وسبتمبر 2022.

فرص عمل ضمن حياة كريمة

وأضاف الوزير حسن شحاتة أنّ الفرص تأتي تنفيذًا لمبادرة حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة وعمل لائق لهم، لافتًا إلى أنّ النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم على الموقع الإلكتروني من هنا النشرة القومية للتشغيل، تحت مسمى برنامج «طالبي العمل»، وتتولى الإدارة المختصة ترشيح المتقدمين على الفرص وفقًا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج، لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

فرص عمل في 13 محافظة

وأوضح الوزير أنّ هذه الفرصة متوفرة في 13 محافظة، وهي: القاهرة، الجيزة، الشرقية، القليوبية، الغربية، الدقهلية، الوادي الجديد، أسيوط، المنوفية، البحر الأحمر، البحيرة، المنيا، والإسماعيلية، موضحًا أنّ فرص العمل المتوفرة بالقاهرة والجيزة تتمثل في 550 سائقًا ومندوب مبيعات براتب 7000 جنيه، و250 مسؤول تسويق تجاري براتب 12 ألف جنيه، و150 مندوب مبيعات زيوت سيارات، و15 مشرف مبيعات براتب 15 ألف جنيه، و200 عضو فريق، و20 شيف شواية، و10 مدير مطعم، و10 مساعدين مدير، و10 مشرفين مطعم، و1000 فرد أمن، و15 مشرف أمن، و3 سكرتارية، و10 سائق باصات، و2 مشرف سكن، و2 أمين مخزن.

وظائف في القليوبية

وتابع شحاتة أنّ فرص العمل المتوفرة بمحافظة القليوبية تتمثل في 253 عاملة خياطة، و100 عامل مساعد، و30 عامل فرشة، و50 أخصائي جودة، و30 سائق ومندوب مبيعات تجزئة، و20 عاملة فرز، و8 عاملة تعبئة، و15 عاملة تشطيب، و15 عامل إنتاج.

وظائف في المنوفية

وفي المنوفية، مطلوب 20 مندوب مبيعات، و2 خدمة عملاء، و5 منسق ميداني، و3 مراقب جودة، و3 عامل قص، و6 عامل حياكة، و2 مكوجي، وموظف حسابات، و2 عمال إنتاج، و13 عامل أوفر، و10 سنجر، و10 عمال أورليه، و3 أمين مخزن، و3 فنيين صيانة، و3 فني كهرباء، و3 مشرف قسم كهرباء، و3 مشرف رقابة جودة.

وظائف في الغربية والدقهلية

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية والدقهلية مجموعة من فرص العمل، شملت: 2 مهندس ميكانيكا، و10 محصل، و15 سائق رخصة درجة أولى وثانية، و5 عامل عادي، و5 عمال لصق كرتون، و5 عمال مصنع كرتون.

وظائف في المنيا

وفي المنيا مطلوب: 30 أخصائي خدمات مالية، و45 أخصائى تمويل، و2 مضيف وجبات سريعة، وموظف استقبال، و3 مهندس إنتاج، و3 فنى خطوط، و10 مشغلين ماكينات.

وظائف في الشرقية

وفي الشرقية 816 فرصة على مجموعة وظائف، منها: 300 عامل حياكة، و100 مساعدين، و100 عامل تعبئة، و3 مهندس سلامة وصحة مهنية، و3 مهندس تصميم، و2 مهندس صيانة، و3 مهندس إنتاج، و3 مهندس تخطيط ومتابعة، و2 مهندس جودة، و2 فني سلامة وصحة مهنية، و70 عامل إنتاج، و2 مراقب جودة، و16 مراقب أمن، و3 مدير مكتب فني، و40 فني أجهزة قياس، و20 فني كهرباء كنترول، و7 فني شيكارات، و10 سائق كلارك، و73 سائقًا، و10 مندوبين مبيعات، و5 فنى بنس cnc، و5 فني لحام c2، و3 فني مكبس سبنزليك، و10 أخصائيين تنمية، و3 عاملين خلاطة.

فرص عمل في الإسماعيلية وأسيوط

كما جرى توفير فرص عمل الإسماعيلية وأسيوط تمثلت في: 90 عامل تفصيل وحياكة، و65 عامل تعبئة وتغليف، و100 مكوجي، و30 خدمات معاونة، و25 عامل مخازن، و20 مسؤول ائتمان، و25 أخصائي، ومحاسب، ومُدخل بيانات، و3 محامين، وأمين مخازن، و11 خدمات معاونة، و40 عامل إنتاج.

وظائف في أسيوط والوادي الجديد

وفي الوادي الجديد وأسيوط، مطلوب: 2 مندوب مبيعات، و2 محاسب، و20 أخصائي قروض، و2 مسؤول مبيعات، و2 أمين مخزن، و2 سائق، و2 مندوب مبيعات، وموظفة استعلامات، ومعد مشروبات، ومشرف حدائق، و5 عمال عاديين، و10 عامل تعبئة وتغليف.

وظائف في البحر الأحمر

أما في البحر الأحمر، فمطلوب: موظفة علاقات، مشرف أدوار، مراجع ليلي، مشرف غرف، شيف سخن، شيف سلطات، رئيس قسم خباز، مساعد رئيس قسم خباز، رئيس قسم جزار، مساعد رئيس قسم جزار، و2 عاملة تجهيز وتحضير.