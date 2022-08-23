وزير البترول يشدد على الالتزام بالجدول الزمني المحدد للمشروعات الجديدة

ترأس المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماع اللجنة العليا للمشروعات البترولية عبر الفيديوكونفرانس، للوقوف على آخر المستجدات والموقف التنفيذي للأعمال الهندسية والإنشائية لعدد من مشروعات التكرير والبتروكيماويات الجديدة الجاري تنفيذها، وشملت مشروع توسعات مصفاة شركة ميدور بالإسكندرية، ومشروع إنتاج الألواح الخشبية من قش الأرز بشركة تكنولوجيا الأخشاب بادكو في البحيرة، ومشروع مجمع البتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بالسويس.

الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات

وخلال الاجتماع، أكد الملا أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات الجديدة، ودراسة كافة التحديات التي تواجه تنفيذ المشروعات، والعمل على وضع الحلول المناسبة من خلال التنسيق الكامل بين الشركات المنفذة لهذه المشروعات لتكثيف حجم الأعمال مع الالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية.

استدامة تلبية احتياجات السوق المحلية

ووجّه الملا بالمتابعة الدورية لمراحل تنفيذ المشروعات الجديدة، خاصة وأن مشروعات التكرير والبتروكيماويات تحقق القيمة المضافة من ثروات مصر البترولية وإنتاج منتجات عالية القيمة تساهم في استدامة تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، ما يدعم الاقتصاد القومي.

وتضمن الاجتماع عرضًا توضيحيًا لموقف تنفيذ الأعمال من رؤساء شركات ميدور وتكنولوجيا الأخشاب والبحر الأحمر الوطنية للبتروكيماويات.

حضر الاجتماع الكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، والمهندس محمود ناجي معاون الوزير للنقل والتوزيع، والمهندس وليد لطفي رئيس شركة بتروجت، والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة إنبي، ونائبي رئيس هيئة البترول للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد على حسنين، ونائب رئيس شركة إيكم للتخطيط والمشروعات المهندس عمرو الحلبي، والمهندس أحمد الخليفة، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة والمهندس أحمد سمير، مدير عام متابعة المشروعات بالوزارة.