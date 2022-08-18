وزير البترول: التوسع في مراكز تحويل السيارات للغاز الطبيعي

ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاجتماع الدوري لمتابعة تنفيذ المشروع القومي للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي لتموين السيارات كوقود وخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز، عبر الفيديو كونفرانس.

الالتزام بالبرامج الزمنية

وأكد «الملا»، خلال الاجتماع أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لتنفيذ خطة الدولة للتوسع في تشغيل السيارات بالغاز والاسراع في خطة الانتشار السريع للمحطات من خلال التنسيق بين شركات تسويق المنتجات البترولية والغاز الطبيعي والوزارات والجهات المعنية في الدولة، خاصة في ظل الأحداث العالمية التي أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والتي أدت إلى زيادة في أسعار الخامات والمكونات الرئيسية سواء اللازمة لإنشاء المحطات أو اللازمة لعمليات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

كما وجه «الملا»، بالتوسع في مراكز التحويل والصيانة وانتشارها في المدن الرئيسية والتجمعات ذات الكثافة السكانية المرتفعة بمختلف محافظات مصر لتلبية احتياجات المواطنين الراغبين في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي، وتدريب العمالة الفنية ورفع كفاءتها في عمليات التحويل وأعمال الصيانة والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية.

%45 زيادة في عدد السيارات العاملة بالغاز

وتم خلال الاجتماع متابعة الموقف التنفيذي لنسب الإنجاز في المحطات المتبقية لخطة الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز الطبيعي كوقود وكذلك أعداد السيارات التي تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي والتي شهدت زيادة نسبتها 45% حتى نهاية يوليو 2022 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، كما تم متابعة موقف زيادة مراكز التحويل ومحطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي بمدينة شرم الشيخ في إطار استضافتها القمة العالمية للمناخ COP27 في نوفمبر المقبل.

حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ونائبه للتخطيط ومشروعات الغاز المهندس أحمد محمود، ومساعداه لمشروعات الغاز الطبيعي كوقود، ومدير مشروعات توصيل الغاز للمنازل المهندس محمد خضير، والمحاسب هشام نور رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير.