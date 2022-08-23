انطلاق مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى في أربعة علوم

أطلقت وزارة الأوقاف، مجالس الإقراء على كبار العلماء، بالمساجد الكبرى في أربعة علوم، وهي: الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، بمساجد الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، وسيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، ومسجد البقلي بأسيوط، وذلك في إطار تكثيف وزارة الأوقاف، وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية، بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع.

ويأتي كتاب: «بداية المجتهد ونهاية المقتصد»، وكتاب: «مدارك التنزيل وحقائق التأويل» في مقدمة الكتب التي يتم قراءتها وشرحها في هذه المجالس.

انطلاق فعاليات مجلس الإقراء

انطلقت فعاليات مجلس الإقراء، بمادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد البقلي بأسيوط التابع لمديرية أوقاف أسيوط، إذ قرأ الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط، وشرح كتاب تفسير النسفي «مدارك التنزيل وحقائق التأويل»، بحضور الدكتورعاصم قبيصي مدير مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ مختار عيسى دياب وكيل مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة، وجمع غفير من المواطنين.

مجلس الإقراء بمادة الفقه

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء بمادة الفقه وأصوله من مسجد السيد البدوي بطنطا التابع لمديرية أوقاف الغربية، حيث قام الدكتور سيف قزامل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا بقراءة وشرح كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد، بحضور جمع غفير من المواطنين.

وبذلك يكون كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد، وكتاب "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للنسفي في مقدمة كتب الإقراء بمجالس الإقراء بالأوقاف.