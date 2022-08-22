الأوقاف: 20 مليون جنيه إسهامًا في مساعدات مصر للسودان

قررت وزارة الأوقاف، الإسهام بـ20 مليون جنيه من الموارد الذاتية للوزارة في مساعدات مصر لأشقائها بدولة السودان، متمنية لأشقائها في دولة السودان بكل الخير، داعية الله عز وجل أن يفرج عن المضارين جراء هذه السيول كل كرب ألم بهم.

مساعدات إغاثية للسودان

يأتي ذلك في ضوء العلاقات الأخوية الشقيقة بين مصر والسودان، وفي إطار جهود مصر بشأن تقديم المساعدات الإغاثية اللازمة لأشقائنا في السودان نظرًا لما تعرضت له بعض المناطق بها من أضرار جراء السيول الأخيرة.