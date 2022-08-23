المخرج أشرف فايق: دفن شقيقة إسماعيل محيي الدين بمقابر الأسرة في كفر الدوار

قال المخرج أشرف فايق، إنه جرى دفن جثمان عمته وشقيقة الفنان محيي إسماعيل، السيدة «أنوار»، بمدافن الأسرة في مدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك عقب وفاتها في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وقال أشرف فايق، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن الأسرة اكتفت باستقبال واجب العزاء عند المقابر.

وفاة شقيقة محيي إسماعيل داخل المستشفى

وتعرضت شقيقة الفنان محيي لوعكة صحية شديدة قبل وفاتها بأيام، مما أدى إلى نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى.

ورحلت عن عالمنا السيدة أنوار شقيقة الفنان محيي إسماعيل، بعد معاناة كبيرة من المرض.

وأعلن المخرج أشرف فايق نبأ وفاتها، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» قائلا: «وفاة عمتي أنوار إسماعيل، الرجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة».